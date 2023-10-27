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《孫子兵法》教不當戰略技巧？ 美監獄列禁書

中國新聞組／北京27日電
《孫子兵法》是中國現存最早的兵書，也是世界上最早的軍事著作。（取材自微博）
《孫子兵法》是中國現存最早的兵書，也是世界上最早的軍事著作。（取材自微博）

「美國筆會」發表一份報告顯示，被美國監獄系統禁止的書籍數量驚人，其中來自中國的《孫子兵法》竟也榜上有名。

根據美國筆會的報告，中國的《孫子兵法》被認為是一本不適合在監獄環境中閱讀的書。報告沒有具體說明禁書的原因，但可以推測這可能與書中的戰略思想和軍事策略有關。

《孫子兵法》是中國古代軍事家孫武所寫的一本兵法經典，它以其獨特的戰略思維和戰爭藝術而聞名於世。然而，在美國監獄系統中，這本書被認為可能會對囚犯產生不良影響。

美國筆會的報告引發泛討論和爭議，有些人認為禁止囚犯閱讀《孫子兵法》是對知識的限制和審查，而另一些人則支持這項決定，認為該書可能會教導不當的戰略技巧。

環球時報引述衛報報導，該名單還包括墨西哥毒梟「古斯」所寫的《監獄方便面：監獄裡的食譜和故事》，美國80後女演員艾米·舒默的回憶錄《腰部紋身的女孩》，以及英國著名學院派畫家巴林頓·巴伯的《任何人都可以畫畫：通過簡單的步驟創作出令人驚嘆的藝術作品》等。

報告的主要作者莫伊拉·馬奎斯表示，安全和色情內容是書籍被監獄禁止的最常見的原因，但這兩個理由常常被濫用。密西根州懲教部門的一位發言人表示，新的審查委員會正在重新考慮這兩項標準。

「孫子兵法」是中國現存最早的兵書，也是世界上最早的軍事著作。（取材自知乎）
「孫子兵法」是中國現存最早的兵書，也是世界上最早的軍事著作。（取材自知乎）

監獄 食譜 墨西哥

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