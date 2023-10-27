14校師生推翻Science「中國誠信」論文 官媒：狠打西方耳光

中國研究作者團隊。（取材自中國科學報）

2019年6月，「科學（Science）」雜誌發表一篇題為「全球公民誠信度」的研究，以撿到錢包後是否用電子郵件聯繫失主做為衡量誠信的標準，結果顯示中國在40個國家中居末。這一結論引來中國學者質疑，在美國老道明（又譯歐道明）大學教授張琪發起下，中國14所大學100多位師生自籌經費，歷經4年研究，推翻了這項研究的結論，「為中國人的誠信正名」。

中國科學報報導，據這篇當時刊登在「科學」雜誌上的文章，美國密西根大學Alain Cohn等4名行為經濟學家在全球40個國家進行研究。他們讓研究助理將所撿錢包交給酒店、銀行等公共機構的員工，並通過「電子郵件回覆率」來度量公民的誠信度，在其結論得出的「誠信排行榜」上，中國位列倒數第一。

報導指出，當時有20多個國家的媒體對這篇研究進行了報導，有人質疑研究對「誠信」的定義狹隘。浙江大學教授周欣悅和清華大學教授孫亞程曾向「科學」發出郵件，辯駁說該研究結論是基於單一而偏西方視角的測試方法，並未考慮到各國之間的巨大文化差異。但「科學」編輯並沒有給予實質性的反饋，甚至關閉了論文的評論區。

2019年6月發表在「科學」上的研究截圖。（取材自中國科學報）

美國老道明大學教授張琪在一個有200多位學者的「行為經濟學」交流群中，發起重新探索Cohn等人研究的倡議，很快就集齊了浙江大學、西南財經大學、北京 師範大學、廣州中醫藥大學、首都醫科大學、復旦大學、深圳大學、陜西師範大學、南開大學、南京醫科大學、哈爾濱醫科大學、華南師範大學、上海交通大學、清華大學等14所高校，以及美國老道明大學的學者。

「要還原事實真相，糾正外界對中國誠信的誤解，必須拿出完整嚴謹的研究。」浙江大學公共衛生學院教授楊芊說。在這個新的研究中，除了探索Cohn等人的研究，他們還補充了「錢包回收率」作為公民誠信度額外的衡量標準，並在事後對員工進行了回訪調查。

挑戰發表在「科學」上的論文，並非易事，尤其是對這支連專項經費都沒來得及申請的團隊。但在全國10個城市近500個點位開展「丟失錢包」的實驗，對人力和物力都有不小的要求。為了盡早為中國公民誠信「正名」，在複製的基礎上重新設計實驗，他們乾脆入組時就「自備乾糧」，自發招募了上百名參與調研的中外籍學生。

2019年年底，除4個採樣點，全國496個點的數據全部收齊。研究發現，如果僅用「電子郵件回覆率」來衡量「誠信」，結論與Cohn等人的研究結果相似，但中國公民27.4%的「電子郵件回覆率」遠低於77.8%的「錢包回收率」，這說明公民誠信度不能僅靠「電子郵件回覆率」單一指標來度量。

更重要的是，他們發現「電子郵件回覆率」與國家集體主義指數呈顯著負相關，但「錢包回收率」與區域集體主義指數呈顯著正相關。也就是說，評估「誠信」，還要考慮不同的文化影響。集體主義文化下，公民傾向於「被動地替失主保管錢包」；而個人主義文化下，公民傾向於「主動地聯擊錢包所有者」。

2023年7月10日，中國學者發表在「美國科學院院報」上的研究截圖。（取材自中國科學報）

這項挑戰「科學」論文的研究，終於在論文刊登的4年後，於2023年7月10日發表在「美國科學院院報」上。

官媒北京晚報評論指出，長時間以來，西方早已習慣了斜眼看中國，扭曲中國的國際形象。而部分學者更是受西方已有價值體系的影響，帶偏了更多不明真相的旁觀者。但中國人的誠信水平不能由幾個外國學者靠反科學的方法論證。此次15所大學100多名師生的研究，不僅說明用郵件回覆率直接證明公民誠信度失之偏頗，更說明中國人誠信度頗高。「用事實狠狠打了西方學者一耳光」，有力駁斥西方的錯誤解法，為中國人正了名。