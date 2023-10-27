罕見！秦始皇陵西墓葬發現6隻羊車 綿羊拉車歷史提早數百年

在陪葬車馬坑中，六隻綿羊一字排開。（取材自陜視新聞）

中國考古人員近期研究秦始皇帝陵陵西墓葬時，在該墓葬的車馬坑陪葬坑中，發現罕見的六羊駕車實物。六隻綿羊一字排開，車身已不復存在，但羊骨上還留存著用來拉車的配飾。這在中國考古史上非常罕見，「綿羊拉車」歷史因此提早了數百年。

據陝視新聞報導，10月25日，在第四屆中國考古學大會上，秦始皇帝陵陵西墓葬考古發掘項目負責人蔣文孝透露，在該墓葬的車馬坑陪葬坑發現的罕見的六羊駕車實物，屬於較早的實物發現。

據西安發布消息，成語「羊車望幸」，講的是西晉皇帝司馬炎每天晚上會乘坐羊車在宮中巡遊，羊停到哪座宮殿門前，哪座宮殿就是他就寢之處。這是羊車第一次出現在歷史典籍的記載之中。

在中國古代，人們多乘坐馬車和牛車出行，所以此類的文物如今大量出土。秦始皇帝陵陵西墓葬羊車的發現，豐富了車馬陪葬坑的內涵。

此外，在陪葬坑中還發現了多種形式的駕車，極大豐富了車馬陪葬坑的內涵。考古人員在北墓道清理出一輛帶有車傘的四輪獨木車，是目前國內發現最早的實物，對研究早期大型墓下葬用車提供了第一手資料。

陪葬的車馬坑內還出土了多種形式的駕車和不同數量的駕馬，對於研究古代單、雙轅車的使用與功能提供了新的資料。

秦始皇帝陵陵西墓葬是目前發現秦代規模最大、等級最高、保存最完好的大型墓。（取材自陜視新聞）

據了解，秦始皇帝陵陵西墓葬是目前發現秦代規模最大、等級最高、保存最完好的大型墓葬，填補了秦代高等級墓葬考古的空白，是秦始皇帝陵考古的又一重大收獲。目前，該墓的棺槨部分正在進行細致的實驗室考古，希望能夠發現證明墓主人身份的文物。