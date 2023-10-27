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286斤女生硬擠高鐵惹議 她不忍發聲「大尺碼也有自律」

中國新聞組／北京27日電
付豚豚在試乘座椅上嘗試壓好安全壓桿。 （取材自九派新聞）
付豚豚在試乘座椅上嘗試壓好安全壓桿。 （取材自九派新聞）

廣州一名體重286斤（143公斤）的「大尺碼女孩」，近日因乘坐高鐵硬擠坐進二等座引發討論。影片發出後，這名女生收到謾罵，她希望社會不要用「胖子就是懶惰」、「胖子就是不自律」來貼標籤，還說大尺碼也是有自律、勤奮的女孩，她並說，自己在做影片時，也曾因為用了「大尺碼女孩」這個詞時被噴過。

澎湃新聞報導，身高170cm、體重286斤的付豚豚（化名），因為一條「坐高鐵」的視頻走到了大眾面前。付豚豚需要靠硬擠才能坐到座位上，整個人會被卡住，小桌板也放不下來的情況，被人指責她擠占了過多的空間。她提議高鐵是否可以針對大尺碼人群，在商務座和一等座之間開設較寬敞一些的座位。

付豚豚表示，減肥近10年，曾經瘦到了100多公斤，但眾人還是覺得她很胖。「不管我用什麼方法，怎麼努力，身邊一直充斥著『你不自律』、『沒有毅力』、『廢柴』的聲音。很長一段時間裡，我連家人不敢面對，覺得自己是個失敗者，不敢去接受這個社會上任何一個人的評論，整個人都很崩潰。」

後來，付豚豚因為憂鬱狀態和極度怕胖，得了情緒性暴食症，「我還是相信一定能改得過來，但我的身體已經無法控制了，所以就變成現在這樣。」

付豚豚說，在路上，還會有人朝大尺碼女孩吐口水，但自己接觸到的很多大體重的人，他們的身體是比較健康的，大家也有保持運動的習慣，在努力地生活，而且是很有自信的，會去跳舞、瑜伽、游泳，她們的想法是，不管胖瘦，健康就好了，瘦不是唯一的標準，每個人都有自己的形態。

「與其在各種謾罵的聲音裡退縮、藏匿自己，不如站起來一次。」付豚豚近日決定挑戰坐高鐵，但她上高鐵後也挺尷尬的。因為位置很擠，即使她盡量靠邊上去縮小自己占的位置，但還是會擋到旁邊的乘客。

付豚豚指出，平時在一些公共場合，因為體型較大，大尺碼女孩占的位置也比較大，有時候並不是有意想妨礙他人或擠占別人的位置，真的是不得已。

她說，那條坐高鐵的影片剛發出來時，留言區有鼓勵的聲音，但九成幾乎都是謾罵，自己已經失眠兩天了。但後來影片突然火紅，收到好多人的留言和私信，發現世界上還是有很多善意的。

今年4、5月，付豚豚開始做自媒體，會把平常生活中經歷到的一些困擾拍出來。「我想往外踏出一步，我先去讓大家看到我們的世界，看到我們的存在，而不是用片面的框架定義我們。」

付豚豚曾瘦到100多斤。 （取材自九派新聞／受訪者供圖）
付豚豚曾瘦到100多斤。 （取材自九派新聞／受訪者供圖）

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