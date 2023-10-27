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國企設立人民武裝部 中國國防部：落實民兵制

記者廖士鋒／綜合報導

中國國企近期設立「人民武裝部」趨勢明顯，箇中因素廣受外界猜測。官方26日回應表示，在國有企業中建立人民武裝部，是「依法落實民兵制度，履行國防義務，加強國防建設的客觀要求」。

中國國防部發言人吳謙26日就「人民武裝部」議題在例行記者會上應詢時表示，中國的國防是全民的國防，「民兵制度是我國一項傳統的基本軍事制度」，根據法律規定，中國公民和企業事業組織、社會組織，「都應當依法參加民兵組織、開展民兵工作」。

吳謙提及，國有企業人民武裝部是國防體制的組成部分，「是黨在國企中的武裝工作部門，是政府在國企中的兵役工作機構」。在國有企業中建立人民武裝部，是依法落實民兵制度，履行國防義務，加強國防建設的客觀要求。

公開資料顯示，近期上海、武漢、惠州等多地的國企都紛紛成立人民武裝部，「美國之音」援引流亡美國的共軍前海軍中校姚誠說法指出，中國此舉主要是準備實行軍管，大型國企也要不留死角，以民治民，以地方治地方，以防戰爭規模擴大後的後方動亂和支援不足。

他指出，全中國實行軍事化管理，光靠部隊做不了，因為現在軍民矛盾很深。「部隊上街扛著槍形象不好，讓人武部執行這項任務不是很敏感。共產黨很會做的，以民治民。文革期間有過這個現象，毛澤東當時也不希望軍隊參與地方武鬥」。

此外，去年12月迄今，北京、上海、山東、福建、武漢、湖南、四川、湖北、內蒙古、西藏等紛紛高調舉行「國防動員辦公室」揭牌。部分地方的國防動員辦公室是以人民防空（人防）辦公室為基礎組建，歸發改委管理，主要功能包括經濟動員、人民防空、交通戰備、裝備動員等。

武漢 北京 國防部

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