我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

諧音「除習」? 中國明年除夕沒放假 網怒：乾脆送給南韓

記者廖士鋒／綜合報導
中國2024年春節的除夕並未明定休假，引發民眾不滿。圖為遊客今年春節期間在重慶磁器口古鎮遊覽。（中新社）
中國2024年春節的除夕並未明定休假，引發民眾不滿。圖為遊客今年春節期間在重慶磁器口古鎮遊覽。（中新社）

中國國務院辦公廳日前宣布2024年的節假日休假安排，春節假期雖然有八天，較往年多一天，但並未列入除夕引起議論，有人直接批評官方「妥妥有病！」不少網友憤而表示「乾脆把除夕送給南韓」，還有人提及難道與除夕諧音「除習」有關？官方則強調「大家不能錯怪法定節假日安排和調休」，主要在於帶薪年休假制度落實不到位。

國務院雖然明文「鼓勵各單位結合帶薪年休假等制度落實，安排職工在除夕（2月9日）休息」，而假期八天也相對比較長，但是對於將除夕放假權給用人單位，不少網友感到生氣，甚至直言乾脆「把除夕給南韓吧」。還有許多網友表示，「支持南韓申遺春節」。

中國發改委則在微博上發文強調，「之所以大家仍然覺得假期不夠、獲得感不強，主要還是帶薪年休假制度落實不到位，大家不能錯怪法定節假日安排和調休了。」

環球時報前總編胡錫進在微博表示，「明年的春節假期實際延長到九天，它是史上最長的一個春節假期」。他還解釋，從2015年開始，大年三十成了公共假日，春節從休到初七改為休到初六，明年又調回去，加上多借初八這一天，「但是國家顯然並不打算重新讓年三十成為工作日」，才有上述鼓勵除夕休息的文件。

有人表示，除夕本就是傳統新年的重要一環卻不列入新年假期，也有人質疑「大年三十不放假要怎麼返鄉」、「除夕不放假要在火車上跨年？」

海外流傳一張微信截圖顯示，「已知袁世凱因為元宵諧音『袁消』所以取消元宵節，那麼現在取除夕放假是因為…」。有網友提及除夕諧音為「除習」，但隨後該張圖片在微信已遭限制。

此外，上觀新聞報導，在國務院辦公廳發布休假通知後不到半小時，去哪兒平台上2024年春節期間的火車票、國際機票搜索量增長翻倍，上海、長沙已經出現第一波購票的旅客。

國務院 南韓 微信

上一則

梅西中國行首站 邁阿密國際官宣：改在海口比賽

下一則

張庭、林瑞陽涉傳銷案撤銷 96房、20億存款解封

延伸閱讀

G-Dragon疑涉毒被調查 首發聲明：我沒有吸毒

G-Dragon疑涉毒被調查 首發聲明：我沒有吸毒
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
MLB／響尾蛇慶祝嗨過頭？在費城人主場「插旗」引熱議

MLB／響尾蛇慶祝嗨過頭？在費城人主場「插旗」引熱議
多年喬州垃圾桶棄屍案 DNA鑑定為南韓女

多年喬州垃圾桶棄屍案 DNA鑑定為南韓女

熱門新聞

中國國務院前總理李克強，10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享壽68歲。圖為李克強3月5日在中國人大會議作政府工作報告。（新華社）

李克強心臟病發逝世 享壽68歲

2023-10-26 20:15
曾任內蒙古滿洲里市委副書記、市長的許愛蓮，因犯賄賂罪、利用影響力受賄罪，被判處有期徒刑11年。（取材自上游新聞）

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

2023-10-21 06:30
中國前國務院總理李克強過世。(新華社)

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

2023-10-27 02:30
中國前國務總理李克強，因突發心臟病於27日凌晨在上海逝世，享壽68歲。（美聯社）

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

2023-10-27 03:37
中國有3名年輕人到自助火鍋店，狂喝60多罐飲料。圖／擷自《西部決策》

3年輕人狂喝火鍋店60多罐飲料 老闆1句話獲網讚：大氣

2023-10-22 12:51
海底撈一則招聘傳菜員須碩士學歷的資訊，引起熱議。（取材自橙新聞）

海底撈1.5萬元月薪徵傳菜員須碩士學歷？挨批急回應

2023-10-25 07:30

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人
紐約華男奧克拉荷馬州開妓院 服務大麻種植場 遭逮捕

紐約華男奧克拉荷馬州開妓院 服務大麻種植場 遭逮捕