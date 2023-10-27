諧音「除習」? 中國明年除夕沒放假 網怒：乾脆送給南韓

中國2024年春節的除夕並未明定休假，引發民眾不滿。圖為遊客今年春節期間在重慶磁器口古鎮遊覽。（中新社）

中國國務院 辦公廳日前宣布2024年的節假日休假安排，春節假期雖然有八天，較往年多一天，但並未列入除夕引起議論，有人直接批評官方「妥妥有病！」不少網友憤而表示「乾脆把除夕送給南韓 」，還有人提及難道與除夕諧音「除習」有關？官方則強調「大家不能錯怪法定節假日安排和調休」，主要在於帶薪年休假制度落實不到位。

國務院雖然明文「鼓勵各單位結合帶薪年休假等制度落實，安排職工在除夕（2月9日）休息」，而假期八天也相對比較長，但是對於將除夕放假權給用人單位，不少網友感到生氣，甚至直言乾脆「把除夕給南韓吧」。還有許多網友表示，「支持南韓申遺春節」。

中國發改委則在微博上發文強調，「之所以大家仍然覺得假期不夠、獲得感不強，主要還是帶薪年休假制度落實不到位，大家不能錯怪法定節假日安排和調休了。」

環球時報前總編胡錫進在微博表示，「明年的春節假期實際延長到九天，它是史上最長的一個春節假期」。他還解釋，從2015年開始，大年三十成了公共假日，春節從休到初七改為休到初六，明年又調回去，加上多借初八這一天，「但是國家顯然並不打算重新讓年三十成為工作日」，才有上述鼓勵除夕休息的文件。

有人表示，除夕本就是傳統新年的重要一環卻不列入新年假期，也有人質疑「大年三十不放假要怎麼返鄉」、「除夕不放假要在火車上跨年？」

海外流傳一張微信 截圖顯示，「已知袁世凱因為元宵諧音『袁消』所以取消元宵節，那麼現在取除夕放假是因為…」。有網友提及除夕諧音為「除習」，但隨後該張圖片在微信已遭限制。

此外，上觀新聞報導，在國務院辦公廳發布休假通知後不到半小時，去哪兒平台上2024年春節期間的火車票、國際機票搜索量增長翻倍，上海、長沙已經出現第一波購票的旅客。