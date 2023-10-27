梅西中國行首站 邁阿密國際官宣：改在海口比賽

阿根廷足球 巨星梅西 所在的美職聯邁阿密國際俱樂部官方，26日確認11月中國行兩場比賽的賽程。和之前的安排相比，首場比賽的地點出現變化——11月5日的比賽將改在海口五源河體育場進行，對陣青島海牛；11月8日在成都鳳凰山體育場對陣成都蓉城。澎湃新聞報導，據悉，本次比賽梅西和邁阿密國際的股東貝克漢都將訪華。

新京報報導，近日網上出現「梅西中國行首站或改在海口」等相關熱門消息，海口市旅遊和文化廣電體育局相關負責人表示，今年3月15日以來，海南恢復59國入境免簽政策，開放便利的出入境政策、優質的營商環境、完善的場地配套和氣候優勢，為梅西中國行國際足球友誼賽提供了重要條件。

海口市已對接正推動梅西中國行國際足球友誼賽落地。目前，海口市相關審批工作已經完成，主辦方將在相關商務手續完善後，將球迷關注的賽事觀賽、售票渠道等情況進行官宣。

據報導，梅西中國行國際足球友誼賽若能確定下來，海口市將對島內外球迷來觀球賽、遊海口做好服務，引導全市各大商圈、酒店、旅遊景區、旅遊商品、免稅購物企業陸續推出專屬球迷們的「寵粉」優惠套餐和活動，讓球迷們觀賞精采球賽的同時感受到海口的城市溫度，在海口度過一段美好的休閒時光。