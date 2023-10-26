成都基地1歲熊貓「奐彩」病逝 網怒：飼養員竟認不得牠

2023年端午節之際， 成都大熊貓繁育研究基地給2022級團子們過生日。大班長「奐彩」吃了甜甜的火龍果，擁有了自己的彩色證件照。(取材自中新網)

成都大熊貓繁育研究基地公布1歲大熊貓「奐彩」因急性出血性壞死性腸炎離世消息。「奐彩」是成都頂流大熊貓「和花」的表弟，近年基地也有多隻幼崽死亡，引來大批網友質疑基地的專業。有網友公布「奐彩」去世前一天癱在地上卻被基地人員強抱離場的視頻，看得網友更加憤怒。另北京動物園 也傳出大熊貓萌蘭被竹子劃傷手掌，卻被迫帶傷營業。

觀察者網報導，「奐彩」是於2022年6月22日出生於成都大熊貓繁育研究基地的新生雄性熊貓，已滿一歲，其母為出生於美國亞特蘭大的大熊貓美奐，牠也是基地頂流大熊貓「和花」（花花）的小表弟。

成都大熊貓繁育研究基地微信 公眾號25日發布「奐彩」病亡有關情況，稱10月1日下午6時30分左右，大熊貓「奐彩」出現精神萎靡、拒食等表現，熊貓基地醫療團隊立即開展相關檢查，並對症治療。晚上9時40分，「奐彩」突發便血，病情迅速惡化，醫療團隊賡即會同相關危重症專家全力搶救，但「奐彩」還是於2日淩晨4時09分離世。

聲明指出，經過專家檢測，「奐彩」死因為急性出血性壞死性腸炎，未找到明確的病原微生物，排除誤食異物與食物中毒可能。該類疾病發病急、病程短、危及生命，目前致病機制尚不完全明確。

消息一出，網友們非常難過，「奐彩小天使一路走好，潘達星沒有傷痛。」也有不少人指責基地管理有很大問題，指出2020到2022每年都有熊貓幼崽去世，「數一數，基地今年多少個熊貓和熊貓寶寶走了？必須嚴查！」還有人分析原因：「基地搞得什麽幼兒園、乾媽政策。母幼過早分離，幼崽得不到母親照顧，母乳不夠，導致身體體質差，容易生病」

此外，小紅書上有網友公布「奐彩」去世前一天的視頻，可見「奐彩」已全身無力癱在地上，該網友表示「原來那天躺著不動已經是不對勁了，更讓人難過的一個點是連飼養員們也分不清你是誰，還是一個小姐姐指出來你是奐彩不是北辰。」

網友拍下「奐彩」離世前一日，在外場無力躺著的畫面。當時「奐彩」已經完全無法走動。(視頻截圖)

這篇貼文也再度引起網友憤怒：「不夠人手就招人啊！繁殖那麽多貓幹嘛又照顧不過來！」「真的好可憐啊連飼養員都認不出，感覺工作人員對這些寶寶完全不上心啊，好可憐的寶寶。」