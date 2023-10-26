成都基地1歲熊貓「奐彩」病逝 網怒：飼養員竟認不得牠
成都大熊貓繁育研究基地公布1歲大熊貓「奐彩」因急性出血性壞死性腸炎離世消息。「奐彩」是成都頂流大熊貓「和花」的表弟，近年基地也有多隻幼崽死亡，引來大批網友質疑基地的專業。有網友公布「奐彩」去世前一天癱在地上卻被基地人員強抱離場的視頻，看得網友更加憤怒。另北京動物園也傳出大熊貓萌蘭被竹子劃傷手掌，卻被迫帶傷營業。
觀察者網報導，「奐彩」是於2022年6月22日出生於成都大熊貓繁育研究基地的新生雄性熊貓，已滿一歲，其母為出生於美國亞特蘭大的大熊貓美奐，牠也是基地頂流大熊貓「和花」（花花）的小表弟。
成都大熊貓繁育研究基地微信公眾號25日發布「奐彩」病亡有關情況，稱10月1日下午6時30分左右，大熊貓「奐彩」出現精神萎靡、拒食等表現，熊貓基地醫療團隊立即開展相關檢查，並對症治療。晚上9時40分，「奐彩」突發便血，病情迅速惡化，醫療團隊賡即會同相關危重症專家全力搶救，但「奐彩」還是於2日淩晨4時09分離世。
聲明指出，經過專家檢測，「奐彩」死因為急性出血性壞死性腸炎，未找到明確的病原微生物，排除誤食異物與食物中毒可能。該類疾病發病急、病程短、危及生命，目前致病機制尚不完全明確。
消息一出，網友們非常難過，「奐彩小天使一路走好，潘達星沒有傷痛。」也有不少人指責基地管理有很大問題，指出2020到2022每年都有熊貓幼崽去世，「數一數，基地今年多少個熊貓和熊貓寶寶走了？必須嚴查！」還有人分析原因：「基地搞得什麽幼兒園、乾媽政策。母幼過早分離，幼崽得不到母親照顧，母乳不夠，導致身體體質差，容易生病」
此外，小紅書上有網友公布「奐彩」去世前一天的視頻，可見「奐彩」已全身無力癱在地上，該網友表示「原來那天躺著不動已經是不對勁了，更讓人難過的一個點是連飼養員們也分不清你是誰，還是一個小姐姐指出來你是奐彩不是北辰。」
這篇貼文也再度引起網友憤怒：「不夠人手就招人啊！繁殖那麽多貓幹嘛又照顧不過來！」「真的好可憐啊連飼養員都認不出，感覺工作人員對這些寶寶完全不上心啊，好可憐的寶寶。」
除了成都基地的大貓熊健康受關注，近日有網友反映，北京動物園的大熊貓「萌蘭」手掌出血，帶傷營業，抓過的竹子上有血跡，黃色玩具上也有血痕。對此北京動物園微博回應，初步判定為竹竿劃傷導致萌蘭左前掌第二指處流血。目前萌蘭正常取食，行走姿態正常。
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