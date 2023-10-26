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中國年輕人搶吃公家飯 國考報名再創新高 最熱崗位3572搶1

中國新聞組／北京26日電
考公務員成為多數中國青年的選項。圖為大批考生進入「國考」考場畫面。（中新社）
考公務員成為多數中國青年的選項。圖為大批考生進入「國考」考場畫面。（中新社）

中國青年失業率居高不下，許多找不到工作的年輕人一窩蜂來擠「國考」想吃公家飯。2024年國考報名人數再創新高，總計有約超290萬人爭搶3.96萬人的錄取名額。競爭熱度最高的職位報錄比達3572:1，為國家統計局「寧夏調查總隊業務處室一級主任科員及以下(3)」。最多人報考的是外交部，另有136個崗位無人報名，多是條件較艱苦的基層單位。

中國新聞網報導，本次國考計畫招錄規模達3.96萬人，同比增加0.25萬人，擴招約6.7%。網上報名從10月15日8時開始，24日18時結束，公共科目筆試將於11月26日舉行。截至報名結束，報名系統中有超290萬人提交報名申請，260多萬人通過資格審查。通過資格審查人數與錄用計畫數之比約為62.1∶1，高於去年同期競爭水平。

從報名職位來看，截至報名結束，報名人數最多的職位為外交部地區業務司「理工類」一職，該職位招考人數為18人，報名人數達5772人。其次為國家知識產權局商標局「審查部門(一)一級主任科員及以下」一職，該職位招考人數為2人，報名人數達4892人。

從報名增長數據來看，截至23日上午10時，報名人數相比22日同時段增長44萬人，眾多考生選擇在報名結束前扎堆提交報名申請。

數據顯示，截至報名結束，競爭熱度較高的前十個崗位報錄比均超1700:1，最熱職位報錄比達到3572:1，這個職位為國家統計局寧夏調查總隊「寧夏調查總隊業務處室一級主任科員及以下(3)」，它在本次國考中僅招考1人。該職位招考包含9大類專業，學歷要求碩士研究生及以上，對於政治面貌、基層工作年限、服務基層項目等均無限制。

整體來看，在2024年國考報名中，熱門崗位最高報錄比相較於往年有所下降。

另有136個崗位遭遇「零報考」，多分布「基層民警」、「境外邊防」、「警長」等在基層、一線的崗位，並且工作條件較為艱苦，對於考生的綜合素質要求更高，有些還需要進行專業科目的考試，門檻相對較高。

整體來看，今年招錄學歷門檻明顯提高，高學歷人才需求量加大。大專生可以報考的崗位僅有56個，比去年減少65%。同時，基層崗位招錄要求更接地氣、崗位能力匹配度高。

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