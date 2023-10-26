程序員節 深圳公司獎勵38g「黃金空格鍵」 網羨慕：價值2萬元

廣東深圳一科技公司為獎勵程序員，發放了鍵盤裡面積最大的「黃金空格鍵」。(取材自快科技)

10月24日是「程序員節」，廣東深圳一科技公司發出了特別的獎勵——黃金鍵帽，其中為10名程序員發放訂製「黃金C鍵」，為敲擊有效代碼量最多的程序員發放了鍵盤裡面積最大的「黃金空格鍵」。據了解，「黃金C鍵」有4.4g，「黃金空格鍵」有38g，價值近2萬元人民幣(約2734美元)，引發網友羨慕。

極目新聞報導，以「黃金鍵帽」作為獎勵的是深圳一家科技公司，這已經是該公司第二年在程序員節獎勵「黃金鍵帽」，獲獎程序員根據代碼行數排名和部門推舉共同選出。去年，已有10位程序員獲得了訂製的黃金「C鍵」。

「C代表create（創造）。」 公司活動負責人何女士說，公司研發人員占比50%，由軟硬件工程師共同組成，公司產品都是由各位工程師創造的，公司希望借此鼓勵研發人員敲出更大膽，更有想像力的代碼。

今年的程序員節，公司又發出了10個4.4克的 「黃金C鍵」，此外，還新設立了「黃金空格鍵」，獎勵給有效代碼量最多的程序員。「黃金空格鍵」有38克，價值近2萬元。

獲得「黃金空格鍵」的程序員龍先生表示，他得到獎品後感到很開心很驚喜，也很感謝公司的肯定。「高代碼量在我的意料當中，但能拿到『黃金空格鍵』是我沒想到的。會把鍵帽好好收藏起來。」

另一位獲得「黃金C鍵」的程序員羅女士也表示，覺得鍵帽很貴重，不會使用，而是收藏起來。「中午還在和同事討論『黃金C鍵』是什麽樣的，下午就拿到了，感覺運氣很好。」