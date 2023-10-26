日韓喊退貨拒喝 青島啤酒「一泡尿」蒸發360億

青島啤酒「小便門」風波燒到海外，日韓紛退貨、拒喝。(取材自微博)

青島啤酒遭爆有工人在啤酒廠原料倉內小便，風波燒到海外，日韓紛退貨、拒喝，長江商報報導，該事件同時震撼青島啤酒股價，23日股市一開盤後隨即暴跌7.5%，年內市值蒸發360億元(人民幣，下同，約49億美元)，被網友譏諷是「最貴一泡尿」。

青島啤酒作為中國啤酒業的龍頭老大之一，不但在中國家喻戶曉，也廣受海外市場歡迎，對於許多日本 人來說，青島啤酒是吃中華料理的必備飲品；但工人在原料倉小便的事件，嚴重衝擊日本消費者信心，紛紛表示「太沒有衛生觀念了」、「以後不會再喝青島啤酒」。

南韓 也有便利超商 表示，青島啤酒銷量出現下滑，有消費者表示想要退貨，民眾則要把冰箱裡的存貨全拿去扔了。

儘管日本與南韓的代理商都強調，進口的青島啤酒並非在涉事工廠內生產，兩國消費者仍對食品安全感到不安，紛紛表示以後不敢喝青島啤酒了。

一名青島啤酒員工疑似爬進原料倉小便的影片，19日開始在網上瘋傳，大批網友痛批「這絕不是第一次」、「這麼大的品牌，鬧出這種事件真讓人害怕」。23日股市開盤，青島啤酒股價跳水，市值一度縮水83.07億元，年內市值則蒸發360億元，再次讓網友譏諷是「最貴一泡尿」。

分析指出，如果影片屬實，那就屬於較為惡劣事件；如果最終確認不是青島啤酒廠工人所為，事發也不是青島啤酒廠區，或者說是惡作劇，刻意「栽贓陷害」青島啤酒，那麽，為何要陷害青島啤酒？