她在汶川地震失右腿 在杭州奪帕運桌球中國首金

賽後王睿身披國旗慶祝勝利。（取材自潮新聞）

2008年在汶川大地震 中，15歲的王睿失去右腿，16歲開接受桌球（乒乓球）正規訓練的她，忍受著佩戴義肢（假肢）的痛楚，堅持每天訓練至少8小時，17歲就在四川省運動會的桌球項目中，收獲了人生中的第一金。2023年10月25日，王睿為中國隊奪下杭州亞帕運（亞殘運會）首枚金牌，獲女子單打C7級冠軍。再次展現了她非比尋常的毅力。

潮新聞報導，比賽中，王睿開局並不順利，先是以2分之差落後於來自於香港 的對手焦瑾珊，焦瑾珊擅長反手擊球，抓住王睿的弱點，連贏幾球。「雖然賽前一直在做準備，但是到了場上，發現對手更強了。」王睿說。經過調整心態，接下來的三局，王睿利用正手發球、單板質量高的優勢，扳回了局面。最後一局以11:3的大比分鎖定勝局。

王睿（左2）奪得乒乓球女子單打C7級冠軍。（取材自潮新聞）

金牌背後意味著非比尋常的付出和堅韌不拔的毅力。王睿是一名「90後」。2008年，她在教室備戰中考時，汶川大地震發生了，幾塊預製板砸中了她的雙腿，在廢墟下被掩埋10多個小時後才獲救，但這也導致她的右腿肌肉 壞死，不得不截肢。

在人生最低谷，一次偶然的機遇，王睿與桌球結下不解之緣。2009年，王睿進入成都市殘疾人乒乓球隊開始學習打乒乓球並進行運動康復。因為比隊友晚了幾拍，她需要加大訓練量，提升基本功，「那時候最大的困難，就是佩戴假肢，老磨損皮膚，很痛，但是我告訴自己一定要堅持。」為此，王睿每天的訓練時長都在8小時以上。

2010年，王睿參加四川省運動會，那是她第一次參加正式的乒乓球比賽，收獲了人生中的第一枚金牌。隨後幾年，王睿的奪金勢頭愈來愈猛。自2013年入選國家隊後，10年的時間裡，王睿榮獲了國際國內多枚金牌，包括2014年仁川帕運、2018年雅加達帕運連續兩屆乒乓球TT7級單打冠軍得主、2021年東京殘奧會乒乓球項目團體冠軍得主等。

王睿還曾榮獲全國五一勞動獎章、全國三八紅旗手、四川省五四青年獎章、四川省三八紅旗手等表揚。

「桌球改變了我的人生。我有了新的舞台，早已經戰勝了地震的陰影。」王睿說，桌球帶給她的不僅是一次次賽場上的榮譽，更多是戰勝一切困難的勇氣，讓她不再自卑於身體的殘疾，也不再在意別人的目光，而是積極陽光地生活下去。