未支付1540萬美元債息 碧桂園首次境外債違約

碧桂園被宣告境外債違約，圖為江蘇一棟掛著碧桂園標誌的建築。（Getty Images）

陷入困境的中國地產開發商碧桂園 被正式宣告境外債違約。據受託人花旗集團的通知，碧桂園未能在寬限期內支付一筆美元債利息，已構成違約事件，為該集團首次出現境外美元債違約，預料將進一步打擊本已脆弱的中國地產業信心。而負債最重的恒大集團 ，至今還未向香港法院提交新辯護文件。由於30日即將舉行的清盤聽證會，律師表示，未能向法官表明正取得進展重整計畫，可能會增加清盤的機會。

為解決資金鏈問題，彭博引述知情人士說法稱，碧桂園集團創始人楊國強家族曾赴北京，盼與監管單位會面，希望能獲國企注資，但並未成功。

碧桂園先前錯過9月17日的最後期限後，在30天的寬限期結束前，仍未支付一筆1540萬美元的美元債券 利息，這幾乎被視為正式違約。

彭博報導，花旗集團的通知意味持有碧桂園未償還票據本金至少25%的債權人提出要求，受託人必須立即宣布碧桂園本金和利息到期。

據了解，碧桂園目前擁有近110億美元的境外債券，但碧桂園在本月10日已預告，無法按時履行所有境外付款義務，代表碧桂園可能正在邁入中國史上最大規模的債務重組案例之一。

碧桂園目前這筆2025年到期、票面利率為6.15%的美元債，最新成交價為每美元面值不足5美分，而公司股價自今年以來也累計跌超過七成。

碧桂園目前共九筆本金共計約人民幣147億元的境內債已獲得相關債券持有人同意延展，這稍讓其獲得喘息時間與空間，但未能緩解整體資金鏈問題。

為了解決資金問題，彭博援引知情人士說法，碧桂園除了尋求中央監管單位協助外，也請求廣東省政府協助，以折扣價將土地售回給國家支持的實體。同時市場也傳出碧桂園出售澳洲資產、創辦人楊國強出售飛機，並且拿出3億美元無息借款來償債等訊息。

碧桂園此前已聘請中金和華利安諾基 （中國） 公司擔任財務顧問，聘請盛德律師事務所擔任法律顧問，協助評估集團的資本結構與流動性，並擬定整體解決方案。

另外，全球負債最重的房地產開發商恒大集團，至今還未向香港法院提交新辯護文件。由於30日即將舉行的清盤聽證會，律師表示，未能向法官表明正取得進展重整計畫，可能會增加清盤的機會。

路透社報導，知情人士指出，香港高等法院指示這家陷入困境的房地產開發商，在上周中旬之前提交新文件。目前尚不清楚恒大是否會在未來幾天內，提出辯護意見或再次提出休會請求。

恒大集團於2021年底發生境外債務違約，並開始實施317億美元的債務重組計劃，成為席捲中國房地產行業的債務危機的典型代表。根據離岸債務重整計畫的進展情況，該公司於7月獲准將清盤申請再次延期至 10月30日，該計畫要求原定於9月底進行債權人投票。當恒大上個月證實董事局主席許家印，因涉嫌犯罪活動而接受調查時，該計劃被打亂。