債務風險高 天津等12省區被限制發新債

面對龐大的地方債務，中國政府開始採取措施限制天津、重慶、遼寧等12省區地方政府發行新債的能力。圖為碧桂園在天津的一個住宅項目。（路透）

面對龐大的地方債務，中國政府開始採取措施，限制地方政府發行新債的能力；路透引述消息人士指出，中國國務院 已對天津、重慶、遼寧、貴州、雲南等12個債務狀況嚴重的省區實施新項目控制措施。

報導指出，這覆蓋中國廣大區域的這十二個省區只能夠承擔特定的項目，如中央政府批准的項目，其他如修建火車站和電廠等，都不得在沒有獲得中央批准的情況下上馬。12個省區都是在債務違約方面有高風險的省份，包括遼寧、吉林、貴州、雲南和三個自治區七個省區，外加天津和重慶兩個直轄市。

這些措施反映中國政府試圖在降低地方政府債務風險，與增加關鍵基礎設施資金刺激經濟復甦之尋找平衡。

這樣做在其實意味著在減少地方債務的同時，中央政府的債務必然增加。中國人大常委會24日通過增加發行1兆元（人民幣，下同，約1370億美元）國債 的提案。財政部 副部長朱忠明25日在中國國新辦舉行的國務院政策例行吹風會表示，增發1兆國債以後，全中國財政赤字將由3.88兆元增加到4.88兆元，預計財政赤字率將由3%提高到3.8%左右。

財經人士表示，這是中共建政以來首次在一個財政年度之內追加財政赤字，足以顯示中國經濟目前狀況的嚴重程度。

全國人大常委會在24日授權國務院提前下達新增地方政府債務限額的決定。據新華社報導，國務院在授權期限內，在當年新增地方政府債務限額的60%內，提前下達下一年度新增地方債務限額。這項措施看似是限制地方政府開支，但實際上為地方政府寅吃卯糧，今年用掉明年的錢打開了綠燈。