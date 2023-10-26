我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

債務風險高 天津等12省區被限制發新債

中國新聞組／北京26日電
面對龐大的地方債務，中國政府開始採取措施限制天津、重慶、遼寧等12省區地方政府發行新債的能力。圖為碧桂園在天津的一個住宅項目。（路透）
面對龐大的地方債務，中國政府開始採取措施限制天津、重慶、遼寧等12省區地方政府發行新債的能力。圖為碧桂園在天津的一個住宅項目。（路透）

面對龐大的地方債務，中國政府開始採取措施，限制地方政府發行新債的能力；路透引述消息人士指出，中國國務院已對天津、重慶、遼寧、貴州、雲南等12個債務狀況嚴重的省區實施新項目控制措施。

報導指出，這覆蓋中國廣大區域的這十二個省區只能夠承擔特定的項目，如中央政府批准的項目，其他如修建火車站和電廠等，都不得在沒有獲得中央批准的情況下上馬。12個省區都是在債務違約方面有高風險的省份，包括遼寧、吉林、貴州、雲南和三個自治區七個省區，外加天津和重慶兩個直轄市。

這些措施反映中國政府試圖在降低地方政府債務風險，與增加關鍵基礎設施資金刺激經濟復甦之尋找平衡。

這樣做在其實意味著在減少地方債務的同時，中央政府的債務必然增加。中國人大常委會24日通過增加發行1兆元（人民幣，下同，約1370億美元）國債的提案。財政部副部長朱忠明25日在中國國新辦舉行的國務院政策例行吹風會表示，增發1兆國債以後，全中國財政赤字將由3.88兆元增加到4.88兆元，預計財政赤字率將由3%提高到3.8%左右。

財經人士表示，這是中共建政以來首次在一個財政年度之內追加財政赤字，足以顯示中國經濟目前狀況的嚴重程度。

全國人大常委會在24日授權國務院提前下達新增地方政府債務限額的決定。據新華社報導，國務院在授權期限內，在當年新增地方政府債務限額的60%內，提前下達下一年度新增地方債務限額。這項措施看似是限制地方政府開支，但實際上為地方政府寅吃卯糧，今年用掉明年的錢打開了綠燈。

國務院 國債 財政部

上一則

爭搶當酒水一哥 兩主播直播間賣破2.6億還在互槓不下播

下一則

中國、不丹重啟邊界談判 推進落實「三步走」路線圖

延伸閱讀

中國將增發兆元國債 赤字率由3%提高到3.8%

中國將增發兆元國債 赤字率由3%提高到3.8%
掀破產潮？ 國泰金租帳面歸零 金融租賃業24年首樁

掀破產潮？ 國泰金租帳面歸零 金融租賃業24年首樁
中國月底閉門會議 力阻金融風險 擬發1兆國債救經濟

中國月底閉門會議 力阻金融風險 擬發1兆國債救經濟
雲南同鄉會創會會長黃靜卸任 許瑞承重責

雲南同鄉會創會會長黃靜卸任 許瑞承重責

熱門新聞

中國國務院前總理李克強，10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享壽68歲。圖為李克強3月5日在中國人大會議作政府工作報告。（新華社）

李克強心臟病發逝世 享壽68歲

2023-10-26 20:15
曾任內蒙古滿洲里市委副書記、市長的許愛蓮，因犯賄賂罪、利用影響力受賄罪，被判處有期徒刑11年。（取材自上游新聞）

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

2023-10-21 06:30
中國前國務院總理李克強過世。(新華社)

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

2023-10-27 02:30
中國前國務總理李克強，因突發心臟病於27日凌晨在上海逝世，享壽68歲。（美聯社）

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

2023-10-27 03:37
中國有3名年輕人到自助火鍋店，狂喝60多罐飲料。圖／擷自《西部決策》

3年輕人狂喝火鍋店60多罐飲料 老闆1句話獲網讚：大氣

2023-10-22 12:51
海底撈一則招聘傳菜員須碩士學歷的資訊，引起熱議。（取材自橙新聞）

海底撈1.5萬元月薪徵傳菜員須碩士學歷？挨批急回應

2023-10-25 07:30

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人
紐約華男奧克拉荷馬州開妓院 服務大麻種植場 遭逮捕

紐約華男奧克拉荷馬州開妓院 服務大麻種植場 遭逮捕