爭搶當酒水一哥 兩主播直播間賣破2.6億還在互槓不下播

為了爭搶淘寶直播酒水一哥，兩主播放話不收播了。(取材自中國經濟網)

天貓雙11預售開啟4小時後，阿卓酒館直播間和酒仙亮哥直播間的商戰進入白熱化，截至25日凌晨0點23分，兩個直播間的預售成交金額均超2.6億元(人民幣，下同)。但這2個直播間為了爭搶「酒水一哥」封號槓上了，直白的說「對方不下播，我就不下播」，以延長戰爭取業績。

中國經濟網報導，從今年618開始，淘寶天貓食品生鮮行業聯動淘寶直播，啟動了「酒水直播戰役」，目標瞄準頭部平台的頭部主播，引入了包括李宣卓、酒仙網、劉儀偉、鄭雲等全網頭部酒水主播。

3個半月的時間成效顯著，淘寶孵化了酒水直播四大天王，引爆酒水產業繁榮，9月7日阿卓酒館直播成交單場1億；9月19日酒仙亮哥直播單場突破1億；9月22日，阿卓酒館再次突破1億元的成交，用戶黏性進一步提高。

淘寶天貓食品生鮮行業營銷總監鵬越表示，以前看淘寶直播大多是女性，酒類直播做起來之後，發現有六成以上的用戶是男性，加上40%的回購率和極好的停留時長，男性也在淘寶直播找到了自己的快樂。

回到本次的直播間戰場上，在天貓雙11預售開啟後，截至25日凌晨0點23分，兩個直播間的預售成交金額均超2.6億，雙雙打破全網酒水單場成交記錄，全場觀看人次均超過500萬。但兩家為爭奪「酒水一哥」，就是不下播。

到了25日凌晨近1點，酒仙亮哥終於累了，率先退出這場競爭，最終預售金額2.64億；阿卓酒館堅持到了1點09分，最終預售金額2.71億。