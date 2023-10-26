我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

教室反光看不清螢幕 山東女老師申請裝窗簾卻遭約談、排擠

中國新聞組／北京26日電
任課老師說因為教室窗戶沒有安裝窗簾，多媒體講課有學生看不清。（取材自澎湃新聞）
任課老師說因為教室窗戶沒有安裝窗簾，多媒體講課有學生看不清。（取材自澎湃新聞）

山東聊城文苑小學日前有名任課老師發視頻反映，教室窗戶反光導致教室兩側學生看不清多媒體講台，於是向校方申請裝窗簾，不但遭到校長拒絕，她還被「學校不同層次的領導分別找談話」，並「遭到學校領導排擠」。視頻引發關注，許多網民質疑校方態度。10月24日，當地教育部門發布官方情況說明，窗簾將在11月15日前全部安裝完畢，並暫停該校校長職務。

海報新聞、華商報報導，這名老師是聊城文苑小學陳老師，9月21日曾發布影片反映教室多媒體螢幕反光嚴重，學生無法看清多媒體螢幕，申請安裝窗簾卻遭拒絕。

陳老師在視頻中表示，「我不是班主任，我是數學老師，我上課用多媒體講課，教室前面兩邊的學生說反光看不清螢幕，只能坐到中間來，要把課桌往中間拉才行，教室後邊兩邊的學生也因為反光看不清」。

此後，該教師又連發多條視頻，表示自己反映一個月學校仍未安裝窗簾，並稱「學校不同層次的領導分別找談話」，還稱自己因此「遭到學校領導排擠」。

陳老師表示，校領導曾一度答應安裝窗簾，但並未落實，而是透過開班主任會等形式，有意引導事態的走向。陳老師說，「學校至今沒有任何人聯絡我，我說的話都是真的，也有視訊和語音證據。」陳老師坦言，提供良好的教學環境，本身就是學校應該保障的，她的初衷是希望學校統一給教室安上窗簾，出發點是保證課堂教學。

讓陳老師沒想到的是，窗簾事件會成為她與班主任之間的矛盾。「校長在班主任會上說，你看看這個窗簾，可能會對孩子心理造成影響，還可能滋生細菌，還可能會讓很多班級教室裡的採光度不夠，那意思就是讓班主任自己決定安不安，那就是把這個矛盾指向我和班主任之間」。

據報導，陳老師稱事件在網路上引起關注後，學校曾連夜為教室窗戶安裝了遮光紙，但效果並不理想，「不是統一安的（遮光紙），我上一次曝出來窗簾事件之後，學校說每個班級裡都有，是晚上給我們班加急臨時貼上的，也不管用，上課孩子還是說反光，兩個孩子都坐前面講桌上來聽課」。

陳老師表示，教室安裝窗簾，她向學校正式申請過，家長也打過市民服務熱線反映過，她在問題沒有得到解決的情況下，才發的抖音。事發後，因為形成社會輿論，有不同層次的領導曾分別找她談話，說她反映問題的方式不對，要求她向校領導道歉並下架視頻。

10月24日下午，聊城東昌府區教體局發布調查情況說明表示，2023年9月21日，文苑小學陳姓老師在其微信朋友圈和抖音發布視頻，反映其任教教室多媒體反光需要安裝窗簾。9月22日，區教體局工作人員到該校實地查看，該老師視頻反映的五年級（6）班教室確未安裝窗簾。9月25日，學校為五年級（6）班教室安裝了窗簾。

該區教體局表示，要求學校認真聽取老師意見，為其他教室全部安裝窗簾。目前，該校已完成了窗戶尺寸測量和窗簾選材工作，並將於11月15日前全部安裝完畢。

針對事件暴露出的問題，該區教體局表示進行了深刻反思，同時，對全區所有學校的教室進行摸排，確保應安盡安。對陳老師視頻反映的個人受到區別對待等問題，區教體局將進一步調查核實。期間，暫停文苑小學校長職務。

任課老師反映學校連夜安裝的遮光紙不起作用。（取材自澎湃新聞）
任課老師反映學校連夜安裝的遮光紙不起作用。（取材自澎湃新聞）

抖音 教育部 微信

上一則

投資移民香港門檻383萬美元 業界：偏高了

下一則

港特首李家超：明年內完成基本法23條立法

延伸閱讀

山東男稱被騙200多萬 當街鞭打女子達8分鐘

山東男稱被騙200多萬 當街鞭打女子達8分鐘
山東男生「自由風」10天漲粉100萬 網友：治好平凡羞恥症

山東男生「自由風」10天漲粉100萬 網友：治好平凡羞恥症
山東濰坊「辦公室活春宮」曝細節 2村幹部婚外情、女方真容被扒

山東濰坊「辦公室活春宮」曝細節 2村幹部婚外情、女方真容被扒
經濟數據造假 前山東政協副主席被「雙開」

經濟數據造假 前山東政協副主席被「雙開」

熱門新聞

中國國務院前總理李克強，10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享壽68歲。圖為李克強3月5日在中國人大會議作政府工作報告。（新華社）

李克強心臟病發逝世 享壽68歲

2023-10-26 20:15
曾任內蒙古滿洲里市委副書記、市長的許愛蓮，因犯賄賂罪、利用影響力受賄罪，被判處有期徒刑11年。（取材自上游新聞）

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

2023-10-21 06:30
中國前國務院總理李克強過世。(新華社)

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

2023-10-27 02:30
中國前國務總理李克強，因突發心臟病於27日凌晨在上海逝世，享壽68歲。（美聯社）

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

2023-10-27 03:37
中國有3名年輕人到自助火鍋店，狂喝60多罐飲料。圖／擷自《西部決策》

3年輕人狂喝火鍋店60多罐飲料 老闆1句話獲網讚：大氣

2023-10-22 12:51
海底撈一則招聘傳菜員須碩士學歷的資訊，引起熱議。（取材自橙新聞）

海底撈1.5萬元月薪徵傳菜員須碩士學歷？挨批急回應

2023-10-25 07:30

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人
紐約華男奧克拉荷馬州開妓院 服務大麻種植場 遭逮捕

紐約華男奧克拉荷馬州開妓院 服務大麻種植場 遭逮捕