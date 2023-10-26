教室反光看不清螢幕 山東女老師申請裝窗簾卻遭約談、排擠

任課老師說因為教室窗戶沒有安裝窗簾，多媒體講課有學生看不清。（取材自澎湃新聞）

山東聊城文苑小學日前有名任課老師發視頻反映，教室窗戶反光導致教室兩側學生看不清多媒體講台，於是向校方申請裝窗簾，不但遭到校長拒絕，她還被「學校不同層次的領導分別找談話」，並「遭到學校領導排擠」。視頻引發關注，許多網民質疑校方態度。10月24日，當地教育部 門發布官方情況說明，窗簾將在11月15日前全部安裝完畢，並暫停該校校長職務。

海報新聞、華商報報導，這名老師是聊城文苑小學陳老師，9月21日曾發布影片反映教室多媒體螢幕反光嚴重，學生無法看清多媒體螢幕，申請安裝窗簾卻遭拒絕。

陳老師在視頻中表示，「我不是班主任，我是數學老師，我上課用多媒體講課，教室前面兩邊的學生說反光看不清螢幕，只能坐到中間來，要把課桌往中間拉才行，教室後邊兩邊的學生也因為反光看不清」。

此後，該教師又連發多條視頻，表示自己反映一個月學校仍未安裝窗簾，並稱「學校不同層次的領導分別找談話」，還稱自己因此「遭到學校領導排擠」。

陳老師表示，校領導曾一度答應安裝窗簾，但並未落實，而是透過開班主任會等形式，有意引導事態的走向。陳老師說，「學校至今沒有任何人聯絡我，我說的話都是真的，也有視訊和語音證據。」陳老師坦言，提供良好的教學環境，本身就是學校應該保障的，她的初衷是希望學校統一給教室安上窗簾，出發點是保證課堂教學。

讓陳老師沒想到的是，窗簾事件會成為她與班主任之間的矛盾。「校長在班主任會上說，你看看這個窗簾，可能會對孩子心理造成影響，還可能滋生細菌，還可能會讓很多班級教室裡的採光度不夠，那意思就是讓班主任自己決定安不安，那就是把這個矛盾指向我和班主任之間」。

據報導，陳老師稱事件在網路上引起關注後，學校曾連夜為教室窗戶安裝了遮光紙，但效果並不理想，「不是統一安的（遮光紙），我上一次曝出來窗簾事件之後，學校說每個班級裡都有，是晚上給我們班加急臨時貼上的，也不管用，上課孩子還是說反光，兩個孩子都坐前面講桌上來聽課」。

陳老師表示，教室安裝窗簾，她向學校正式申請過，家長也打過市民服務熱線反映過，她在問題沒有得到解決的情況下，才發的抖音 。事發後，因為形成社會輿論，有不同層次的領導曾分別找她談話，說她反映問題的方式不對，要求她向校領導道歉並下架視頻。

10月24日下午，聊城東昌府區教體局發布調查情況說明表示，2023年9月21日，文苑小學陳姓老師在其微信 朋友圈和抖音發布視頻，反映其任教教室多媒體反光需要安裝窗簾。9月22日，區教體局工作人員到該校實地查看，該老師視頻反映的五年級（6）班教室確未安裝窗簾。9月25日，學校為五年級（6）班教室安裝了窗簾。

該區教體局表示，要求學校認真聽取老師意見，為其他教室全部安裝窗簾。目前，該校已完成了窗戶尺寸測量和窗簾選材工作，並將於11月15日前全部安裝完畢。