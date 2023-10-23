學校只用普通話…廣州網友「推廣粵語」吸引10多萬人追隨

據報導，中國有民眾在網上自行推廣及傳承粵語，希望當局保護方言，並批評廣州曾有學校規定學生在家只可以講普通話。

根據官方香港 電台今天的報導，早前有中國民眾在網上推廣粵語，並呼籲網民響應；有土生土長的廣州人說，當地學校用普通話上課，「愈來愈少人懂得粵語」，因此希望透過社交平台傳承粵語文化。

報導表示，也有外省人認為粵語「好聽」，買書自學，並期望當局保育中國其他方言。

報導舉例指出，廣州人Eunice在疫情 期間開始經營社交平台帳號，專門教授粵語，包括發音及語意，吸引10多萬人追隨。

報導引述她說，普通話是官方語言，廣州曾有學校貼出通告，規定學生在家裡只可用普通話，認為相關要求「離譜」；她又留意到部分人使用「普通話版本的粵語」。

Eunice說，目前中國不少社交平台部落客都在推廣粵語，有人以搞笑方式推廣，她則以教導形式推廣，而她與個別人士有交流。

她說，期望將來有自己的團隊到前線教導粵語，到更多廣州學校教授，讓更多兒童早些認識這種語言文化。

據報導，另一位社交平台部落客「阿咪」同樣是廣州人，她以講故事的方式推廣粵語，原意是為了自己的女兒學習；另一位黑龍江部落客「熊仔」，當初因為覺得粵語「好聽」，大學時期曾自學，最近為了追捧香港明星而決心學好粵語，早前更將自學粵語的30課內容放上社交平台與人分享。