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可可西里一匹狼 露肚撒嬌討食 被餵胖到成網紅

中國新聞組／北京23日電
野狼被投餵成「網紅」，如今「判若兩狼」。（視頻截圖）
野狼被投餵成「網紅」，如今「判若兩狼」。（視頻截圖）

近年來青海可可西里開放大量遊客進出，公路沿線常見有人投餵野狼，棕熊等野生動物。有網友發布視頻稱，一頭野狼因經常被過往遊客和司機投餵，不但體型變得滾圓，還會向過往車輛搖尾巴、露肚皮撒嬌討食。這頭「被投餵成網紅」的野狼迅速在網上走紅。

來源：YouTube

紅星新聞報導，視頻顯示，這隻已經「判若兩狼」的野狼，在公路邊在車輛邊徘徊，還賴在車子前面不走，有人投餵食物，這條野狼迅速上前進食。視頻稱，事發可可西里，野狼在長期被人投餵後，性情也發生了改變，不僅「面相變了」，還學會了搖尾巴、在地上打滾乞食，跟人們印象中兇猛的野狼相去甚遠。

視頻引發廣泛討論，有網友覺得視頻中的野狼很呆萌，並調侃這頭狼「已經不想努力了」「牠的志向就是變成一頭哈士奇」「這是人類把狼馴化成狗的過程」，但也有網友表示擔憂，這樣的投餵，破壞了自然法則，對狼及其生態系統都可能帶來影響。

報導說，10月上旬，有網友發布在青海某景點的視頻，有遊客向多隻棕熊投餵食物，並稱棕熊經常進村討食，當地人與棕熊關係「和睦」。

針對人為投餵野狼一事，長期從事大熊貓、野狼等野生動物研究的中科院成都生物研究所研究員戴強認為，隨意干預野生動物生存法則是不可取的。

科普博主、西寧野生動物園副園長齊新章也在視頻下留言表示，如果野狼需要救護，應該報告林草部門進行專業救護，不應該隨意投餵。「我願意相信投餵者的善良，但是善良需要理性的支撐，否則就可能好心做壞事。」

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