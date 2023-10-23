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杭州亞殘運開幕 「刀鋒戰士」3分鐘演繹奔跑人生

中國新聞組／北京23日電
「刀鋒戰士」潘俊帆和王廣玉君在表演中。(取材自潮新聞)
「刀鋒戰士」潘俊帆和王廣玉君在表演中。(取材自潮新聞)

杭州第四屆亞洲殘疾人運動會22日晚在杭州開幕，在舞台上，「刀鋒戰士」潘俊帆和王廣玉君，以其「機械腿」拉開文藝表演「勇向前」帷幕。其表演內容振奮人心，點燃現場氣氛，掌聲經久不息。

潮新聞報導，舞台中央，兩名中年男子穿著機械腿，演繹著翻山越嶺、披荊斬棘的奔跑。潘俊帆和王廣玉君在舞台上亮相了3分鐘，他們各靠著一條腿，奔跑、跳躍著橫跨了整個杭州奧體中心體育場。

據報導，台上3分鐘的奔跑，王廣玉君卻用了3年抵達，「從意外受傷，到與假肢磨合，再到自我調整，重新『站起來』。」

王廣玉君坦言，自己的前半生是從普通走向低谷。2020年，在車間工作時，一塊長20厘米的鐵塊意外切入他的左小腿。32歲的他被迫截肢，「坐上輪椅時，我不想走出家門一步。」直到潘俊帆的出現，像領路人一樣，讓他的人生重啟了希望。

台州人潘俊帆更早遭遇人生的難關。2015年一場車禍中，他失去了右小腿。但他決定以奔跑的姿態迎接新生活，通過艱苦、科學的康復訓練，他穿上假肢，成為「獨腳潘」。

從2016年戈壁108公里徒步走，到2017年中國九大地貌徒步走，從2018年完成鐵人三項70.3英里，到2019年在澳洲完成鐵人三項，再到2020年完成總里程513公里的越野挑戰，潘俊帆一次次挑戰極限，突破自己，「曾經兩條腿沒做到的事，如今一條腿做到了。」

「我也喜歡運動，我也是小腿截肢，他可以活得這麽精彩，我為什麽不行？」穿上機械腿，王廣玉君又騎上心愛的機車重回賽道。他開設自媒體帳號，發布「獨腿騎士的日常」，創辦假肢俱樂部，和假肢朋友們走出去，也去中國各地幫助那些因故截肢的人度過難關。

他真切地希望通過這場表演，將那些曾激勵自己的正能量傳遞出去。

為了台上的3分鐘，過去幾個月，王廣玉君和潘俊帆排練了無數次，「每次我們彩排結束，站在場地邊、通道裡的志願者和工作人員們都會自發地為我們鼓掌。」開幕前一周，兩人一遍遍核對動作細節，力求完美。

潘俊帆說，「我會一直努力奔跑，因為等到跑不動的時候，我一定會懷念自己奔跑的姿態。」

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