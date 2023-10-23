成績每況愈下 中國足協還負債12億 挨批「錢都花哪去了」

2023年中國足球協會五人制足球甲級聯賽總決賽21日在山東濱州奧林匹克體育館開幕。(取材自中國足協官網)

央視「足球 之夜」近日報導，中國足協新任主席宋凱16日在足代會上公布中國足協過去兩年的財務報告，2022年中國足協總負債達到12億元（人民幣，下同）。在超高支出的背後，卻是中國男足國家隊成績每況愈下。相關話題登上熱搜榜，引發全民熱議「錢都花哪去了？」

羊城晚報報導，從數據對比來看，2021年中國足協的總資產為16.4億元，到了2022年縮水至15.7億元。總資產縮水的同時，總負債則呈現上升的趨勢。

2021年，中國足協的總負債為11.9億元，2022年則上漲至12億元。在總收入方面，中國足協在2021年的收入為6.3億元，但2022年收入已跌至5.8億元。由於資產嚴重縮水，負債增加的同時收入也降低，中國足協在支出方面也是緊縮銀根，2022年的總支出已從2021年的7.3億元減少至6.6億元。

與2018年相比，雖然中國足協的總資產上漲了5億元，但總負債卻比4年前翻了近三倍多。中國足協的錢都花哪去了？

報導指出，職業聯賽的辦賽、國字號球隊的比賽和集訓、青少年聯賽的辦賽和訓練營以及教練員的培訓等費用是主要支出。為備戰卡達世界杯預選賽的40強賽和12強賽，中國男足長期在海外封閉集訓，中國國奧過去兩年一直在克羅埃西亞拉練，而國青和亞運男足也長期在西亞和歐洲集訓。中國足協在各級國家隊的支出是重中之重，2021年達到3.56億元，2022年為2.79億元。

與主要支出放在國家隊相比，中國足協在青訓方面的投入則是逐年減少。2022年青少年支出4605萬元，比2018年減少2856萬元。2022年青訓培養建設支出0.46億元，比2021年減少0.6億元。

報導表示，青訓建設是足球發展的基石，也是未來希望，中國足協在這方面卻本末倒置，目光短視，缺少長遠發展的眼光，多方面因素最終導致中國足球陷入青黃不接、後繼無人的窘境。

在收入方面，中國足協的來源大體為授權、贊助、合作，以及國家體育總局購買服務、國際足聯等國際組織的相關補貼。伴隨著男足國家隊成績的嚴重下滑，職業聯賽步入寒冬，以及中國之隊的贊助商大幅流失，如今的中國足協必須勒緊褲腰帶過日子。