村超首辦女足賽隊名是美食 「南京烤鴨」對上「貴州香禾糯」

貴州村超首度迎來女足交鋒。(取材自紫牛新聞)

貴州榕江村超賽場上，21日晚迎來一支南京球隊，這支球隊的參賽名稱令人會心一笑，叫做「南京烤鴨隊」。原來，這是南京酷拉姆達業餘女足受邀參加村超比賽，她們和貴陽女足進行了一場激烈的交鋒；而貴陽女足的參賽名也令人莞爾，叫「貴州香禾糯隊」。雖然南京烤鴨隊最終力戰0：3不敵貴州香禾糯隊，但球員們的精彩表現還是博得現場陣陣掌聲。

紫牛新聞報導，這場比賽，是村超賽場上首次出現兩支女足隊伍之間的比拚，受到當地球迷的歡迎。燃爆的氣氛讓「南京烤鴨」女足的球員們意猶未盡。

賽後，領隊林茹說：「對手這支球隊很有鐵娘子風範，她們多為貴陽退役女足球 員，其中亦不乏前國腳級別的球員，為了比賽能夠上場，更是『抽積液，拔針刀，打臭氧』，而我們可以說在上半場踢得非常頑強，和對手打成了0：0，但下半場對手經過了4次換人，基本將上半場的35歲到50歲的女足球員換成了20多歲的球員，對手的經驗、能力都在我們業餘球員之上且更年輕，所以被對手打了兩腳世界波，但我們還是在現場被球迷稱讚了，覺得我們頑強拚搏，團結一心。」

據悉，村超友誼賽為了球員能夠充分得到體驗感，報名選手都可以上場參與，不設換人數量，所以對方輪換比較多，而南京烤鴨隊幾乎是全員打滿了整場，體能上也處於劣勢，所以0：3的比分可以說相當不錯了。