較5G快10倍 華為5.5G大突破 首創智能車燈能寫字

華為黑科技，智能車燈能寫字會轉彎。（取材自知乎）

「華為 中國」官方微信公眾號指出，華為全面完成「IMT-2020（5G ）」（由工信部等部門聯合行動通信領域組織的產學研基礎工作平台）推進組5G-A關鍵技術測試，多項技術性能取得重大突破。外界認為華為全面完成5G-A技術性能測試，對於5G-A標準制定、相關產品及產業發展成熟等具有重要意義。同時，網路瘋傳華為又推出黑科技：智能車燈能寫字、會轉彎。

5G-A（5G-Advanced）是5G向6G演進的關鍵階段，俗稱為5.5G。華為方面表示，5G-A作為5G的演進和增強，連接速率和時延等較傳統網路能力實現十倍提升。

華為表示，在Sub-6GHz和毫米波頻段載波聚合方面，通過低頻FR1 1CC和高頻FR2 4CC聚合，實現5CC載波聚合的超大帶寬驗證，社區下載容量高達27.5Gpbs以上，單用戶網路下載速率高達13.4Gbps以上，單用戶上傳速率高達4.6Gbps以上。

另外，在下載多載波調度方面，華為完成 SingleDCI、SSB-Less 等關鍵技術測試，通過離散頻段間信道狀態共享，實現多社區一體化調度，最大化頻譜效率，相對業界傳統方案提升23%以上。

「5G-A是很大的技術突破和飛躍，對社會和市場帶來很大想像空間。」同濟大學人工智慧 與物聯網創新實驗室教授刁志峰通此前表示。目前人工智慧沒有大規模開始，數據還沒完全充分挖掘和利用。「5G-A突破將會產生海量數據，產生更多商業價值。」

近日，科技新媒體「手機中國」披露，華為正在清理老款驍龍機型庫存，它們正在為切換產品線做準備。預計在今年年底到明年年初，華為將會掀起「全線新品的洪流」。

此外，中國網路平台近日傳出華為智能車燈功能讓人眼睛一亮，不僅在靜態模式下能夠投射出各種節日祝福、音樂資訊和天氣狀況等文字或圖案，車子上路後的動態模式下還能夠提供多項實用功能，包括彎道光毯照明、車距提示、變道提示，以及無人駕駛提示等。

將燈光融入到具體的自動駕駛導引方面是業界首創，包括跟車時提示與前車的距離警惕出現危險、變道時車燈會在路面劃分路徑提醒行人和其他車輛、途徑狹窄通道時鋪設光毯防止碰撞、轉彎時用燈光規劃路徑等等。

據傳華為智能車燈將率先搭載在年底將上市的華為問界M9汽車上，這些功能被視為「遙遙領先」其它汽車業者。