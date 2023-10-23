美強化管制 中國拚科技自主 國產晶片製造工具廠訂單飆

美國加強對中國半導體行業的限制之後，中國晶片製造工具廠商成了受益者。(取材自新華網)

美國加強對中國半導體行業的限制之後，中國晶片 製造工具廠商成了坐收漁利的受益者。外媒報導，在中國頂尖的晶片代工廠為加速科技自主而「希望外國機器愈少愈好」的情況下，中國晶片製造工具廠商近幾個月接到來自中國代工廠的訂單飆升。業內人士稱，中國晶片製造工具廠商甚至還因此在蝕刻和清洗等領域加大了全球競爭力。

綜合德國之聲、路透報導，研究顯示，隨著中國晶片製造商競相用國產設備替代進口設備，工具製造商北方華創（Naura）和刻蝕設備製造商中微（AMEC）等中國國內設備製造商贏得中國代工廠招標的比例遠高於往年。

據華泰證券 上月對182份招標分析顯示，2023年1月至8月中國代工廠所有機械設備招標中，幾近一半（47.25%）由本土製造商中標。2023年7月至8月，中國供應商贏得了62%的份額，而3月至4月僅為36.3%。

一位知情人士表示，在美國制裁前，中國頂尖的晶片代工廠僅使用少量來自中國供應商的機器。「現在，代工廠正在用中國製造的設備測試他們擁有的每一台外國機器，如果發現中國製造的設備能夠滿足需求，他們就會更換所有的設備。」這反映出中國相關產業已經認識到美國對技術進口的限制可能會變得更糟，自力更生才是未來的發展方向。

「他們希望外國機器愈少愈好。」他說，中微和北方華創尤其從中國最大的晶片代工廠中芯國際和華虹半導體獲得了更多訂單。

分析師指出，中國製造商在蝕刻和清洗等領域的設備生產方面做得愈來愈好，與美國應用材料公司（Applied Materials Inc）和泛林集團（Lam Research Corp）等企業展開全球競爭。一位不願透露姓名的中國半導體分析師說，中國製造的晶片設備品質提高的速度比他預期的要快了兩年。

中微在收益報告中披露，它的一些設備已經進入生產線，用於生產採用5納米技術的先進晶片。其蝕刻設備用於去除硅晶片表面多餘的材料。

與此同時，也仍存在一些痛點，報導指出，特別是光刻技術，它需要極其複雜的光學技術和工藝精度。華泰證券的報告顯示，2023年的前8個月，在眾多光刻設備招標中，只有一家中國公司中標。

白橡資本投資 總監Nori Chiou認為，中國製造商專注於覆蓋成熟的節點設備，仍缺乏提供EUV等全套設備的能力。「要看到中國製造的先進半導體設備，還有很長的路要走。」