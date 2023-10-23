我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人DIY消滅家中白蟻省大錢 2星期無影無蹤

章子怡、汪峰被爆已離婚 兒女1人養1個

美強化管制 中國拚科技自主 國產晶片製造工具廠訂單飆

中國新聞組／北京23日電
美國加強對中國半導體行業的限制之後，中國晶片製造工具廠商成了受益者。(取材自新華網)
美國加強對中國半導體行業的限制之後，中國晶片製造工具廠商成了受益者。(取材自新華網)

美國加強對中國半導體行業的限制之後，中國晶片製造工具廠商成了坐收漁利的受益者。外媒報導，在中國頂尖的晶片代工廠為加速科技自主而「希望外國機器愈少愈好」的情況下，中國晶片製造工具廠商近幾個月接到來自中國代工廠的訂單飆升。業內人士稱，中國晶片製造工具廠商甚至還因此在蝕刻和清洗等領域加大了全球競爭力。

綜合德國之聲、路透報導，研究顯示，隨著中國晶片製造商競相用國產設備替代進口設備，工具製造商北方華創（Naura）和刻蝕設備製造商中微（AMEC）等中國國內設備製造商贏得中國代工廠招標的比例遠高於往年。

據華泰證券上月對182份招標分析顯示，2023年1月至8月中國代工廠所有機械設備招標中，幾近一半（47.25%）由本土製造商中標。2023年7月至8月，中國供應商贏得了62%的份額，而3月至4月僅為36.3%。

一位知情人士表示，在美國制裁前，中國頂尖的晶片代工廠僅使用少量來自中國供應商的機器。「現在，代工廠正在用中國製造的設備測試他們擁有的每一台外國機器，如果發現中國製造的設備能夠滿足需求，他們就會更換所有的設備。」這反映出中國相關產業已經認識到美國對技術進口的限制可能會變得更糟，自力更生才是未來的發展方向。

「他們希望外國機器愈少愈好。」他說，中微和北方華創尤其從中國最大的晶片代工廠中芯國際和華虹半導體獲得了更多訂單。

分析師指出，中國製造商在蝕刻和清洗等領域的設備生產方面做得愈來愈好，與美國應用材料公司（Applied Materials Inc）和泛林集團（Lam Research Corp）等企業展開全球競爭。一位不願透露姓名的中國半導體分析師說，中國製造的晶片設備品質提高的速度比他預期的要快了兩年。

中微在收益報告中披露，它的一些設備已經進入生產線，用於生產採用5納米技術的先進晶片。其蝕刻設備用於去除硅晶片表面多餘的材料。

與此同時，也仍存在一些痛點，報導指出，特別是光刻技術，它需要極其複雜的光學技術和工藝精度。華泰證券的報告顯示，2023年的前8個月，在眾多光刻設備招標中，只有一家中國公司中標。

白橡資本投資總監Nori Chiou認為，中國製造商專注於覆蓋成熟的節點設備，仍缺乏提供EUV等全套設備的能力。「要看到中國製造的先進半導體設備，還有很長的路要走。」

晶片 證券 投資

上一則

中澳關係「回暖」 恢復進口+撤反傾銷稅

下一則

新疆喀納斯白鼬 被拍到超萌樣 像雪地小精靈

延伸閱讀

擬限制中國用戶用美企雲端 美商務次長證實並親揭原因

擬限制中國用戶用美企雲端 美商務次長證實並親揭原因
美晶片禁令爆5漏洞 北京3招成功突圍

美晶片禁令爆5漏洞 北京3招成功突圍
美對中晶片禁令爆5漏洞 北京3招突圍

美對中晶片禁令爆5漏洞 北京3招突圍
美國全方位擴大晶片管制 重擊中國人工智慧發展

美國全方位擴大晶片管制 重擊中國人工智慧發展

熱門新聞

乳牛貓一起烤火，但其中一隻好像不太一樣。(圖取自新浪網)

4隻乳牛貓烤火取暖「有臥底」網笑：不仔細看真沒發現

2023-10-16 13:55
(取自微博)

腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹

2023-10-16 13:44
曾任內蒙古滿洲里市委副書記、市長的許愛蓮，因犯賄賂罪、利用影響力受賄罪，被判處有期徒刑11年。（取材自上游新聞）

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

2023-10-21 06:30
加拿大一架巡邏機14日執行聯合國任務期間遭解放軍戰鬥機近距離攔截，加媒環球新聞（Global News）當時就在這架加拿大軍機隨行採訪。（截自YouTube@Global News）

加拿大軍機遭解放軍機近距離攔截 中國：滋事挑釁

2023-10-17 13:02
中共中央紀委痛批中國銀行前董事長劉連舸「道德敗壞」，港媒更直指他娶自己兒子的前女友為第四任妻子。（中新社）

中銀落馬董事長劉連舸 第4任老婆竟是兒子前女友

2023-10-17 01:11
最後衝刺階段，中國跑手尹順金被一輛突然打橫駛出的車輛擋住去路。（視頻截圖）

車輛擋路、拉橫幅阻衝刺… 中國馬拉松亂象多 官方出手

2023-10-20 02:14

超人氣

更多 >
中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注

中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注
房市已經夠糟 但接下來可能糟

房市已經夠糟 但接下來可能糟
Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元

Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元
維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了

維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了
狗仔爆料：章子怡、汪峰已離婚 兒女1人養1個

狗仔爆料：章子怡、汪峰已離婚 兒女1人養1個