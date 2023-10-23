突圍美制裁 中砸20倍高薪挖外企晶片人才 業內：效果有限

圖為江蘇省一家半導體公司在生產LED晶片。（新華社）

中國大陸為加速半導體產業從美國制裁中突圍，近年不惜砸數千億（人民幣，下同）扶植相關產業及挖角人才。中外合資的中國大陸最大半導體矽智財（IP）大廠「安謀 中國」（Arm China），近日就傳出多位離職員工被延攬加入了深圳市政府籌組的晶片 設計公司「博瑞晶芯」，其晶片高級工程師年薪最高達110萬元。不過業內人士認為，大陸重金挖角效果有限。

美國之音引述彭博資訊報導指出，安謀中國是日本 軟銀旗下的英國晶片科技公司安謀（Arm）於2018年在中國成立的合資公司。幾位安謀中國的離職員工在深圳政府的支持下，成立了新的晶片設計新創公司「博瑞晶芯科技有限公司」。離職員工包括研發主管、區域銷售主管和一名政府關係的員工，該名政府關係的前員工現在是博瑞晶芯的執行長（CEO）。

據「企查查」資料，博瑞晶芯的註冊資本額從原先的4500萬元增至80億元。這間成立兩年半的公司目標是籌集資金和招募工程師，包括安謀科技的工程師。招聘資料顯示，該公司的核心團隊來自知名晶片設計公司，平均擁有20年的工作經驗，高級工程師年薪可高達110萬元。

報導引述半導體業內人士黃姓主管說，安謀科技是一間「矽智財」IP公司，賣的是技術授權，客戶是IC晶片設計公司。博瑞晶芯是安謀科技的一個客戶，基本上對安謀中國業務並不構成威脅。

台灣資深產業顧問陳子昂表示，中國大陸一向比較喜歡扶持本土的新創企業，這次地方政府通過外商離職員工成立晶片新創公司，他認為最主要原因就是中國大陸發展晶片、半導體過程並不順利，高薪挖角成立新創公司是最快方式之一。中國大陸挖角祭出薪資近年也水漲船高，台灣某家LED上市公司研發副總就被以年薪2000萬挖角，是其在台灣薪水20倍以上。

但陳子昂表示，LED領域或許能高薪挖角成功，半導體製造仍有它的局限性，因為光是一般性製程就有400道工序，加上一個12吋晶圓廠動不動就要將近2000個工程師，中國大陸從台灣挖走50個工程師已經很不得了，但對2000個工程師而言，還是起不了作用，這是中國大陸高薪挖角，但半導體還是做得辛苦最主要因素之一。

黃姓主管認為，中國大陸挹注數千億大基金發展半導體產業，成效有限，這是因為 「大撒幣」反而引來大家一窩蜂去註冊IC設計公司「騙錢」。大陸現在大概有兩、三千家IC設計公司，最後進到量產的大概只有二、三十家，比例只有1%。「那個1%就是因為大部分的人都是想要騙錢跟政府拿補貼而已。」