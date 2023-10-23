突圍美制裁 中砸20倍高薪挖外企晶片人才 業內：效果有限
中國大陸為加速半導體產業從美國制裁中突圍，近年不惜砸數千億（人民幣，下同）扶植相關產業及挖角人才。中外合資的中國大陸最大半導體矽智財（IP）大廠「安謀中國」（Arm China），近日就傳出多位離職員工被延攬加入了深圳市政府籌組的晶片設計公司「博瑞晶芯」，其晶片高級工程師年薪最高達110萬元。不過業內人士認為，大陸重金挖角效果有限。
美國之音引述彭博資訊報導指出，安謀中國是日本軟銀旗下的英國晶片科技公司安謀（Arm）於2018年在中國成立的合資公司。幾位安謀中國的離職員工在深圳政府的支持下，成立了新的晶片設計新創公司「博瑞晶芯科技有限公司」。離職員工包括研發主管、區域銷售主管和一名政府關係的員工，該名政府關係的前員工現在是博瑞晶芯的執行長（CEO）。
據「企查查」資料，博瑞晶芯的註冊資本額從原先的4500萬元增至80億元。這間成立兩年半的公司目標是籌集資金和招募工程師，包括安謀科技的工程師。招聘資料顯示，該公司的核心團隊來自知名晶片設計公司，平均擁有20年的工作經驗，高級工程師年薪可高達110萬元。
報導引述半導體業內人士黃姓主管說，安謀科技是一間「矽智財」IP公司，賣的是技術授權，客戶是IC晶片設計公司。博瑞晶芯是安謀科技的一個客戶，基本上對安謀中國業務並不構成威脅。
台灣資深產業顧問陳子昂表示，中國大陸一向比較喜歡扶持本土的新創企業，這次地方政府通過外商離職員工成立晶片新創公司，他認為最主要原因就是中國大陸發展晶片、半導體過程並不順利，高薪挖角成立新創公司是最快方式之一。中國大陸挖角祭出薪資近年也水漲船高，台灣某家LED上市公司研發副總就被以年薪2000萬挖角，是其在台灣薪水20倍以上。
但陳子昂表示，LED領域或許能高薪挖角成功，半導體製造仍有它的局限性，因為光是一般性製程就有400道工序，加上一個12吋晶圓廠動不動就要將近2000個工程師，中國大陸從台灣挖走50個工程師已經很不得了，但對2000個工程師而言，還是起不了作用，這是中國大陸高薪挖角，但半導體還是做得辛苦最主要因素之一。
黃姓主管認為，中國大陸挹注數千億大基金發展半導體產業，成效有限，這是因為 「大撒幣」反而引來大家一窩蜂去註冊IC設計公司「騙錢」。大陸現在大概有兩、三千家IC設計公司，最後進到量產的大概只有二、三十家，比例只有1%。「那個1%就是因為大部分的人都是想要騙錢跟政府拿補貼而已。」
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