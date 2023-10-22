耐吉大中華區辦公室員工將周休三日 網羨慕：有人996 有人811

耐吉（Nike）宣布大中華區實施一周工作四天模式。（美聯社）

運動品牌耐吉（Nike）大中華區近日發布內部信，宣布推出新的混合工作模式。在新模式下，每周在公司工作四天，時間為每周一至周四，但僅限辦公室員工。消息傳出後，有網民拿來與中國流行的「996」工作制比較，說既然有996，就會有地方實行「811」，即80%工作時間完成100%工作內容拿100%工資。

九派財經報導，耐吉全球CEO 唐若修（John Donahoe）近期在內部郵件中宣布耐吉大中華區將推出新的混合工作模式，要求員工每周在公司工作四天，時間為每周一至周四，2024年1月8日正式執行，範圍僅限於辦公室員工。耐吉方面稱，工作模式的改變不僅是為了增強員工之間的聯繫與合作，也是為了更好地服務消費者。

每日經濟新聞網報導，不只耐吉，中國今年有多家公司宣布實施四天工作制。例如網紅考研名師張雪峰所在的公司峰學蔚來，從8月開始實行「上四休三」，每周除六日外，周三也休息，薪資待遇不變。樂視影片也在1月時宣布將實行每周三彈性的半天工作制，考勤時間調整為連續的5小時。

自由亞洲電台報導，有不少網民將這些周休 三日的工作制度與惡名昭彰的996工時比較，諷刺有的公司「早上9點上班，晚上9點下班，每周工作6天」，就會有公司推出「811」工時，即80%工作時間完成100%工作內容拿100%工資。