神舟16號打造「太空菜園」 還可直接生吃

航天員準備用餐。（取材自環球網）

中國神舟16號上的航天員即將完成本次飛行任務，在返回地球前，他們在航天站種植的蔬菜 也已經可以採收，近日並品嘗了自己身兼農夫的成果。

來源：YouTube

環球網報導，中國載人航天辦公室日前更新了最新一期的天宮TV，目前在中國空間站執行任務的三名航天員即將完成本次飛行任務，而在繁忙的工作之外，航天員們也吃到了自己種的、乾淨又衛生的蔬菜。

航天員採摘太空菜園裡的蔬菜。（取材自環球網）

根據公布的影片，在空間站問天艙內小小的桌子上，設置了科學研究人員與航天員們共同呵護的「太空 菜園」，還用上了專業的設備。

多位航天員都體驗過當「太空菜農」。（取材自環球網）

網友看了紛紛留言：「生吃，看起來像很好吃」、「看起來脆脆的就好吃」、「給後面的站友，留一些」、「現在還是生吃，相信不久的將來會實現在空間站做菜」、「以後運一個廚房上去，封閉的自動炒菜機做飯」。

航天員正享用自己所種的太空蔬菜。（取材自環球網）

此前，中國載人航天工程航天員系統總設計師、中國航天員科研訓練中心研究員黃偉芬表示，神舟16號飛船搭載了一個植物栽培裝置。多位航天員曾在空間站種植蔬果，神舟16號航天員也將在航天親手種植果蔬。除期望為空間站創造綠色鮮活的艙內環境，還可以通過植物栽培活動，正向調節航天員的情緒和心理。