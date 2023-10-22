「零重力報」摘雨果獎 主編僅20歲 還在讀大學

在成都世界科幻大會主題沙龍上的河流。(取材自紅星新聞)

作為第81屆世界科幻大會的重頭戲，2023雨果獎頒獎典禮21日晚在成都舉行。由中國幻迷河流、零始真共同創辦的科幻粉絲雜誌「零重力報」獲得「最佳粉絲雜誌」獎，主編之一河流今年20歲，還在讀大學。

紅星新聞報導，「零重力報」主編之一河流回憶道：「這本雜誌是2020年創辦的，當時我身體很不好，得到了很多科幻粉絲們的幫助，我想為他們做點兒什麽，就創辦這本雜誌。」

今年20歲的河流還在讀大學，而他有關科幻粉絲的工作則從高中時候就開始了。

從2022年4月起，河流開始與外國科幻作家通過郵件進行聯絡、採訪，好幾篇稿件刊登在科幻行業期刊「世界科幻動態」上；今年4月-7月期間，河流發起「高校科幻社團參觀調研計畫」，去往16個省份的省會城市、共計63所高校，了解科幻社團的情況。

秉持對科幻的熱愛，作為「零重力報」的主編，河流還發起科幻公益項目「科幻維基留存」和「中國高校科幻協會歷史考古與建檔計畫」，並協助「久隆計畫」網站進行「中國科幻粉絲雜誌統計」等工作。