深圳90後海漄獲雨果獎 「我計算收入也記得仰望星空」

中國作家海漄（中）創作的「時空畫師」獲最佳短中篇小說獎。(新華社)

有「科幻文學界的諾貝爾獎 」之稱的「2023雨果獎」昨在四川省成都市頒獎，中國科幻創作者共獲四個獎獎項，創歷年之最。其中，來自深圳的90後科幻作家海漄創作的「時空畫師」獲最佳短中篇小說獎，成為繼劉慈欣、郝景芳之後，第三位獲得雨果獎的中國科幻作家。海漄發表獲獎感言時表示，即使在日常緊張的工作中，也記得抬頭仰望星空，而這夜，「我的理想照進了現實。」

昨晚，在2023成都世界科幻大會上，「2023雨果獎」首度在中國揭曉，據四川日報，本次中國科幻創作者共獲得四個獎項，海漄創作的「時空畫師」獲得最佳短中篇小說獎，文復明獲得最佳粉絲藝術家，創辦於2020年的「零重力報」獲得最佳粉絲雜誌，趙恩哲獲最佳職業藝術家。據快科技報導，本次中國作品及人員獲得的獎項類別豐富、人數眾多，為歷屆之最。

雨果獎設立於1953年，是為紀念雨果·根斯巴克的年度世界科幻領域國際最高獎項之一。本屆有超2萬5000部科幻作品（個人）參與提名，最終評選出17類雨果獎獎項和2類非雨果獎獎項。雨果獎在中國首次「出圈」，是2015年中國作家劉慈欣憑借「三體」第一部獲最佳長篇小說獎。

海漄從劉慈欣手中接過雨果獎獎座，發表得獎感言也很科幻：「在日常緊張的工作中，我計算著我的時間、計算著我的收入，但也記得抬頭仰望星空。這本來是兩個毫不相關，互不干涉的平行世界，但現在在成都，這兩個世界融合了，理想照進了我的現實。」

海漄的「時空畫師」以北宋畫家王希孟的經歷為原型，藉由人物「趙希孟」曲折滄桑的一生，追溯一幅虛構的名畫創作及「當時」的朝野權力鬥爭故事，小說未完全架空真實歷史，讀來有種亦真亦幻的恍惚感。

海漄在接受潮新聞專訪時表示，他只有下班或節假日才有時間寫作，最初他只是想給讀者講一個個有趣的故事，慢慢的嘗試傳達技術崇拜和人文關懷的東西。