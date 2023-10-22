我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將更多薩德系統和愛國者飛彈運往中東 因應衝突升溫

摩根士丹利：倘若熊市成真 明年房市最多跌5%

深圳90後海漄獲雨果獎 「我計算收入也記得仰望星空」

中國新聞組／北京22日電
中國作家海漄（中）創作的「時空畫師」獲最佳短中篇小說獎。(新華社)
中國作家海漄（中）創作的「時空畫師」獲最佳短中篇小說獎。(新華社)

有「科幻文學界的諾貝爾獎」之稱的「2023雨果獎」昨在四川省成都市頒獎，中國科幻創作者共獲四個獎獎項，創歷年之最。其中，來自深圳的90後科幻作家海漄創作的「時空畫師」獲最佳短中篇小說獎，成為繼劉慈欣、郝景芳之後，第三位獲得雨果獎的中國科幻作家。海漄發表獲獎感言時表示，即使在日常緊張的工作中，也記得抬頭仰望星空，而這夜，「我的理想照進了現實。」

昨晚，在2023成都世界科幻大會上，「2023雨果獎」首度在中國揭曉，據四川日報，本次中國科幻創作者共獲得四個獎項，海漄創作的「時空畫師」獲得最佳短中篇小說獎，文復明獲得最佳粉絲藝術家，創辦於2020年的「零重力報」獲得最佳粉絲雜誌，趙恩哲獲最佳職業藝術家。據快科技報導，本次中國作品及人員獲得的獎項類別豐富、人數眾多，為歷屆之最。

雨果獎設立於1953年，是為紀念雨果·根斯巴克的年度世界科幻領域國際最高獎項之一。本屆有超2萬5000部科幻作品（個人）參與提名，最終評選出17類雨果獎獎項和2類非雨果獎獎項。雨果獎在中國首次「出圈」，是2015年中國作家劉慈欣憑借「三體」第一部獲最佳長篇小說獎。

海漄從劉慈欣手中接過雨果獎獎座，發表得獎感言也很科幻：「在日常緊張的工作中，我計算著我的時間、計算著我的收入，但也記得抬頭仰望星空。這本來是兩個毫不相關，互不干涉的平行世界，但現在在成都，這兩個世界融合了，理想照進了我的現實。」

海漄的「時空畫師」以北宋畫家王希孟的經歷為原型，藉由人物「趙希孟」曲折滄桑的一生，追溯一幅虛構的名畫創作及「當時」的朝野權力鬥爭故事，小說未完全架空真實歷史，讀來有種亦真亦幻的恍惚感。

海漄在接受潮新聞專訪時表示，他只有下班或節假日才有時間寫作，最初他只是想給讀者講一個個有趣的故事，慢慢的嘗試傳達技術崇拜和人文關懷的東西。

本屆最佳短篇小說獎由「兔子測試」獲得，最佳長中篇小說獎由「溺水女孩之謎」獲得，「巔峰大獎」最佳長篇小說獎，頒給T·金費舍創作的「蕁麻和骨頭」。

獲獎作家海漄在頒獎典禮後接受媒體採訪。(新華社)
獲獎作家海漄在頒獎典禮後接受媒體採訪。(新華社)

諾貝爾獎

上一則

美駐北京聯絡處50周年 中副外長：中美應汲取歷史啟示

下一則

「零重力報」摘雨果獎 主編僅20歲 還在讀大學

延伸閱讀

中國房價最悲觀時刻要過？ 9月70城新房價指數連跌三月

中國房價最悲觀時刻要過？ 9月70城新房價指數連跌三月
丁薛祥深圳視察 強調以科技創新塑造高質量發展

丁薛祥深圳視察 強調以科技創新塑造高質量發展
「北極鯰魚」炫富案 深圳前交通局官員爺爺被拔黨籍

「北極鯰魚」炫富案 深圳前交通局官員爺爺被拔黨籍
深圳加速推廣新能源車 2025年將達60%

深圳加速推廣新能源車 2025年將達60%

熱門新聞

乳牛貓一起烤火，但其中一隻好像不太一樣。(圖取自新浪網)

4隻乳牛貓烤火取暖「有臥底」網笑：不仔細看真沒發現

2023-10-16 13:55
(取自微博)

腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹

2023-10-16 13:44
曾任內蒙古滿洲里市委副書記、市長的許愛蓮，因犯賄賂罪、利用影響力受賄罪，被判處有期徒刑11年。（取材自上游新聞）

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

2023-10-21 06:30
加拿大一架巡邏機14日執行聯合國任務期間遭解放軍戰鬥機近距離攔截，加媒環球新聞（Global News）當時就在這架加拿大軍機隨行採訪。（截自YouTube@Global News）

加拿大軍機遭解放軍機近距離攔截 中國：滋事挑釁

2023-10-17 13:02
中共中央紀委痛批中國銀行前董事長劉連舸「道德敗壞」，港媒更直指他娶自己兒子的前女友為第四任妻子。（中新社）

中銀落馬董事長劉連舸 第4任老婆竟是兒子前女友

2023-10-17 01:11
上海寶格麗酒店傳出即將出售，顯示境外旅客大減已影響中國奢華飯店的營運。（取自上海第一財經）

境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了

2023-10-15 03:33

超人氣

更多 >
離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺
她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形
美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭

美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭
影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲

影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲
底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機

底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機