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人行：進一步推金融機構降貸款利率 加大支持保交樓

中國新聞組／北京22日電
中國人民銀行行長潘功勝表示，中國經濟持續恢復，金融系統將精準有力實施宏觀調控；圖為北京商業區。（歐新社）
中國人民銀行行長潘功勝表示，中國經濟持續恢復，金融系統將精準有力實施宏觀調控；圖為北京商業區。（歐新社）

中國人民銀行（央行）行長潘功勝昨天表示，今年以來中國經濟持續恢復，金融系統將精準有力實施宏觀調控，切實加強金融監管，著力擴大內需、提振信心、防範風險，並加大穩建的貨幣政策實施力度。要進一步推動金融機構降低實際貸款利率，加大保交樓金融支持力度，保持房地產融資平穩，並防範股票、債券、外匯風險傳染，保障金融市場穩健運行。

據中國證券網報導，潘功勝昨天在第14屆全國人民代表大會常務委員會第6次會議上，就2022年第四季度以來的金融工作情況進行報告時做上述表示。

關於下一步工作考慮，潘功勝提出六個方面的重點：繼續實施穩健的貨幣政策，全面加強和完善金融監管，持續提高金融服務實體經濟的能力，不斷深化金融改革和對外開放，積極穩妥防範化解金融風險，著力維護金融市場穩健運行。

「繼續實施穩健的貨幣政策。」潘功勝表示，保持貨幣信貸總量適度，節奏平穩。總量上，切實支持擴大內需；價格上，持續深化利率市場化改革，釋放貸款市場報價利率（LPR）改革紅利，進一步推動金融機構降低實際貸款利率，降低企業綜合融資成本和個人消費信貸成本；結構上，用好用足普惠小微貸款支持工具、保交樓貸款支持計劃和租賃住房貸款支持計畫。

潘功勝介紹貨幣政策前期執行情況。包括加大穩健貨幣政策實施力度；發揮結構性貨幣政策工具作用；發揮首套住房貸款利率動態調整機制作用，目前已有超過22兆元（人民幣，下同）存量房貸利率完成下調，惠及約5000萬戶、1.5億人，利率平均降幅0.73個百分點，合計每年減少借款人利息支出1600億元，戶均每年減少3200元。

潘功勝表示，要著力擴大內需、提振信心，助力實體經濟穩定增長和轉型升級。加快推動建立金融服務小微企業「敢貸、願貸、能貸、會貸」長效機制；強化經濟轉型升級金融支持；加大保交樓金融支持力度；推進徵信系統等金融基礎設施統籌監管等。

潘功勝並表示，要進一步深化金融供給側結構性改革，支持經濟發展方式轉變和經濟結構優化。構建與金融高水平開放要求相適應的監管體系，提高駕馭高水平對外開放的本領，根據市場形勢及時採取措施，防範股票市場、債券市場、外匯市場風險傳染，保障金融市場穩健運行。

關於金融改革和對外開放情況，潘功勝表示，人民幣國際化穩步推進，2023年1月至9月人民幣跨境收付規模39兆元，同比上升23%，人民幣成為中國第一大跨境收付幣種。加快上海國際再保險中心建設等。

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