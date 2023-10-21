我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭哈瑪斯俘虜的伊州母女檔獲釋 燦笑與拜登通話

紐約就業數據創新高 疫期消失的百萬工作全恢復

張小泉又「一刀兩斷」…上海消費者拍蒜斷刀 公司立馬退換貨

中國新聞組／北京21日電
消費者反映，刀具因拍蒜斷裂。（視頻截圖）
消費者反映，刀具因拍蒜斷裂。（視頻截圖）

繼2022年事件之後，近日有上海消費者使用張小泉刀具拍蒜時又斷成兩截，「張小泉拍蒜斷刀」的話題再次衝上熱搜。對此，張小泉官方回應，已第一時間與用戶聯繫，及時退換貨處理。張小泉官方並建議，不同的刀具使用技巧不同，拍蒜、壓蒜最好選用對應的廚房小工具。

綜合媒體報導，2022年，廣州市民王女士用剛買不久的張小泉菜刀拍蒜，菜刀斷了，張小泉回覆「菜刀不能拍蒜」引發諸多關於張小泉菜刀可否拍蒜的討論。

日前，上海消費者反應，使用張小泉刀具拍蒜時斷成兩截。視頻顯示，刀具斷口位於距刀柄約2厘米處，斷面較整齊。

當事消費者發布視頻後，張小泉客服在視頻下方留言表示，售後問題已及時聯系並進行了相關處理和服務。張小泉官方表示，售後工作人員第一時間根據售後服務政策，及時進行了退換貨處理。

據了解，商品支持30天無理由退換貨，有6個月質保，5年內斷柄可以免費換新。

張小泉刀具拍蒜為何會發生斷裂？客服人員解釋，刀具作為專業的廚房用具，主要功能是食材的切割，相對來說，鋒利度和耐用度越好的刀具，刀體的鋼材和加工工藝會使得產品本身更突顯鋼材的硬度，而不能很好地兼顧韌性這個指標，有小概率的斷刀概率，「不建議消費者使用菜刀去大力橫拍大蒜，建議消費者盡量做到專刀專用，拍蒜、壓蒜時最好選用對應的廚房小工具」。

去年發生拍蒜斷刀事件後，在張小泉電商的提問區，不少人在詢問是否可以拍蒜。在張小泉刀具的商品介紹頁面，店鋪也設定了「切勿用刀面拍打食物」的提示。

消費者反映，刀具因拍蒜斷裂。（視頻截圖）
消費者反映，刀具因拍蒜斷裂。（視頻截圖）

電商

上一則

百萬粉網紅實名制 微博CEO王高飛率先「全都露」

下一則

時隔163年 牛虎猴豬馬5獸首第1次重聚圓明園

延伸閱讀

加州州長紐森23日訪中 聚焦氣候、經貿

加州州長紐森23日訪中 聚焦氣候、經貿
美擴大晶片管制 AMD中國傳裁員

美擴大晶片管制 AMD中國傳裁員
梅西中國青島行取消？主辦單位否認：周邊賓館已漲價

梅西中國青島行取消？主辦單位否認：周邊賓館已漲價
上海滬工7旬實控人離婚 分市值18億股票…網：漲停急套現？

上海滬工7旬實控人離婚 分市值18億股票…網：漲停急套現？

熱門新聞

乳牛貓一起烤火，但其中一隻好像不太一樣。(圖取自新浪網)

4隻乳牛貓烤火取暖「有臥底」網笑：不仔細看真沒發現

2023-10-16 13:55
（取自X平台）

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

2023-10-13 16:29
(取自微博)

腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹

2023-10-16 13:44
加拿大一架巡邏機14日執行聯合國任務期間遭解放軍戰鬥機近距離攔截，加媒環球新聞（Global News）當時就在這架加拿大軍機隨行採訪。（截自YouTube@Global News）

加拿大軍機遭解放軍機近距離攔截 中國：滋事挑釁

2023-10-17 13:02
雙開冰箱門

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

2023-10-12 08:30
中共中央紀委痛批中國銀行前董事長劉連舸「道德敗壞」，港媒更直指他娶自己兒子的前女友為第四任妻子。（中新社）

中銀落馬董事長劉連舸 第4任老婆竟是兒子前女友

2023-10-17 01:11

超人氣

更多 >
這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過

這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過
「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了

「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了
金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了

金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了
犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文

犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文
亞航CEO邊裸上身按摩邊開會 社群上傳照片遭撻伐

亞航CEO邊裸上身按摩邊開會 社群上傳照片遭撻伐