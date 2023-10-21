張小泉又「一刀兩斷」…上海消費者拍蒜斷刀 公司立馬退換貨

消費者反映，刀具因拍蒜斷裂。（視頻截圖）

繼2022年事件之後，近日有上海消費者使用張小泉刀具拍蒜時又斷成兩截，「張小泉拍蒜斷刀」的話題再次衝上熱搜。對此，張小泉官方回應，已第一時間與用戶聯繫，及時退換貨處理。張小泉官方並建議，不同的刀具使用技巧不同，拍蒜、壓蒜最好選用對應的廚房小工具。

綜合媒體報導，2022年，廣州市民王女士用剛買不久的張小泉菜刀拍蒜，菜刀斷了，張小泉回覆「菜刀不能拍蒜」引發諸多關於張小泉菜刀可否拍蒜的討論。

日前，上海消費者反應，使用張小泉刀具拍蒜時斷成兩截。視頻顯示，刀具斷口位於距刀柄約2厘米處，斷面較整齊。

當事消費者發布視頻後，張小泉客服在視頻下方留言表示，售後問題已及時聯系並進行了相關處理和服務。張小泉官方表示，售後工作人員第一時間根據售後服務政策，及時進行了退換貨處理。

據了解，商品支持30天無理由退換貨，有6個月質保，5年內斷柄可以免費換新。

張小泉刀具拍蒜為何會發生斷裂？客服人員解釋，刀具作為專業的廚房用具，主要功能是食材的切割，相對來說，鋒利度和耐用度越好的刀具，刀體的鋼材和加工工藝會使得產品本身更突顯鋼材的硬度，而不能很好地兼顧韌性這個指標，有小概率的斷刀概率，「不建議消費者使用菜刀去大力橫拍大蒜，建議消費者盡量做到專刀專用，拍蒜、壓蒜時最好選用對應的廚房小工具」。