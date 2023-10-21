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百萬粉網紅實名制 微博CEO王高飛率先「全都露」

中國新聞組／北京21日電
微博CEO王高飛率先在其帳號揭露姓名、職業。（取材自微博）
微博CEO王高飛率先在其帳號揭露姓名、職業。（取材自微博）

中國加強管控自媒體，要求擁有百萬粉絲的網紅10月底必須在首頁公開揭露真實姓名。對此，微博已經展開「前台實名制」測試，微博CEO王高飛19日率先在其帳號揭露姓名、職業。

中央社報導，王高飛的微博帳號「來去之間」顯示，他已經在首頁的姓名欄（自媒體前台實名）填上王高飛，職業欄則填上「訊息傳輸、軟體和訊息技術服務人員」。

王高飛發文稱，「老粉都知道，爭議功能自己先用，自己做的菜自己先吃」。

中國網管當局10月底將在全網自媒體帳號實施「前台實名制」，規定粉絲超過百萬的網紅揭露真名，已引發不願曝光遭網暴的逃難潮。王高飛此前證實消息，建議網紅可以先「清粉」，把粉絲刪到100萬以下。

有眼尖的網友發現，王高飛已經清粉，目前粉絲數降到100萬以下，引發群嘲，許多網友發起把他的粉絲數再衝上百萬。

相較於短影音平台，直播網紅都已露臉，其真實身分也廣為人知，微博許多大V仍用化名，受到衝擊最大；微博也最早開始探索前台實名制如何實施。

據紅星新聞報導，微博管理員9月6日宣布，「積極探索推行針對自媒體帳號的前台實名制等措施，不斷完善社區管理規則、建立長效管理機制，確保將專項治理工作落到實處」。

此前的8月27日，微博管理員發布訊息表示，如果自媒體帳號因發布社會時政類違規內容被處罰達到3次，相關自媒體帳號可提供「工作單位」及「職務信息」等前台實名制身分認證訊息，在站方核實認證訊息並在該使用者個人主頁展示後，方可解除限制。

微博CEO王高飛。（取材自人民日報）
微博CEO王高飛。（取材自人民日報）
王高飛。（取材自百度百科）
王高飛。（取材自百度百科）

微博 CEO

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