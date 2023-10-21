高端雪糕品牌「鍾薛高」爆欠薪 批發商：貴，賣不動了

鍾薛高的產品銷售大不如前。（取材自界面新聞）

被稱為「雪糕刺客」的高端雪糕品牌「鍾薛高」近日因欠薪傳聞衝上了微博 熱搜。面對員工、合作方紛紛「要錢」，鍾薛高昨回應稱，糾紛是由5月起的公司裁員 引起，公司正積極解決相關糾紛，目前運營一切正常。但鍾薛高官網已無法訪問。昔日網紅品牌何以至此？有分析稱，「貴，賣不動了」是主要原因之一，鍾薛高的危機早有端倪。

紅星新聞報導，近日，多名網民在社交平台喊話鍾薛高，稱其欠薪，要求「還錢」，並稱「同一批甚至前一批被裁的員工都拿不到血汗錢，賠償金更是遙遙無期……」目前，鍾薛高官網已經無法訪問，官方微信 和微博已有近兩個月未更新，微博有疑似合作方多次留言討要執行費用，其官方微信上一次更新停留在8月11日，發布內容仍為推薦聯名新品。

對於欠薪傳聞，10月20日，鍾薛高回應稱，公司正在積極解決相關糾紛，目前運營一切正常，該糾紛由5月起的公司裁員引起。

鍾薛高創立於2018年，憑藉這一年的雙十一推出的「厄瓜多爾粉鉆」以66元（人民幣，下同）一支的售價，在15個小時拿下了2萬只的銷售佳績，迅速火出圈。有數據顯示，2019年，鍾薛高銷售額就突破了1億元；從2021年5月到2022年5月，鍾薛高共賣出1.5億只，增長高達176%。

貴，是鍾薛高最醒目的標籤，也是其備受爭議的一點。鍾薛高也因此被視為「雪糕刺客」的代表產品之一。而2022年7月，鍾薛高因「燒不化」事件，引發配料合規質疑，直接使其在旺季銷量遭遇了「冰凍」，2022年的年複合增長率降至50%，以往3年的這一數據都在100%以上。

四川省成都市超過十家線下冰淇淋渠道共同的感受是：今年鍾薛高賣得沒有前年和去年好，因價格較高。一名街邊超市老板說，相比前兩年十幾件進貨，他今年只拿了兩批貨，「貴，賣不動」。江蘇常州一冷飲批發商表示，鍾薛高因單價高，加上今年行業競爭尤其激烈，鍾薛高熱門款從10至20元降低至5塊錢，還是賣不動，「明年也不打算做鍾薛高了。」

不少網民發現，線下渠道的鍾薛高在「甩賣」，「原價13元至18元不等的全系列雪糕，促銷價4.99元一支。」

成都某冰淇淋批發店的鐘薛高買一送一廣告。（取材自紅星新聞）

報導指出，實際上，鍾薛高的財務狀況早已透露出令人擔憂的跡象。天眼查App顯示，鍾薛高主體公司鍾薛高食品（上海）有限公司從成立以來經歷了四輪融資後，再未有新的融資進入。今年6月，鍾薛高食品（上海）有限公司深圳南山分公司經營狀態由存續變更為註銷，其21家分支機構也均已顯示為註銷。鍾薛高曾稱註銷的公司主要是當地快閃店或臨時品牌形象店。

此外，鍾薛高食品（上海）有限公司共全資持股13家企業，其中6家已註銷。今年7月，鍾薛高食品（上海）有限公司及其子公司鍾茂（上海）食品科技有限公司被申請訴前財產保全，名下550萬元財產被凍結。鍾薛高2023年開始提出「成本意識」，並試著通過推出低價產品來改善形象。但其推出3.5元由AI起名、設計包裝、主導開發的冰棍產品「Sa’saa」，最終未能在市面上激起較大的水花。

中國食品產業分析師朱丹蓬認為，推出Sa'Saa系列是鍾薛高最大的敗筆，對於原有品牌的擁護者來說，3.5元的產品推出直接讓他們意識到原來鍾薛高有著如此暴利。