王思聰摳門? 花40萬買國產車還要優惠 網：​消費降級我信了

網傳理想汽車門市人員曬出與王思聰在店內的合影。（取材自微博）

日前，有網民曝光照片顯示，萬達集團董事長王健林的獨生子王思聰現身某理想門店，訂購了一台理想L9。網民們對富二代王思聰竟會花40萬元（人民幣，下同）買國產車，覺得不可思議，直到門市店員曬出與王思聰的合影，才確定是王校長。據傳王思聰此次買車還疑找熟人優惠了3萬，被吐槽太摳門；也有網民調 侃：「消費降級我真信了，校長都算是我車友了」。

快科技報導，網傳的訂單截圖透露，王思聰購買的一輛理想L9，鎖單時間為10月18日17:19，客戶名字就是王思聰。據理想汽車工作人員曬出與王思聰在店內的合影，王思聰穿著黑色戴帽外套，內搭一件紅色T卹，頭髮有些稀少，臉部圓潤，銷售人員提出與王思聰合影，王思聰沒有拒絕。

隨後，留言區有人透露，說王思聰也是優惠了3萬才買的，疑是找了熟人優惠。留言區有人說，居然能優惠萬，他上周買的才優惠了1萬六。更多的留言是對王思聰購買理想L9一事的調侃道「沒想到有朝一日，我能和王思聰做車友」，「消費降級我真信了，王思聰都開始買40萬的車了」。

網民稱箭頭所指處就是王思聰。（取材自微博）

此前，理想汽車CEO 曾表示，理想ONE排名前三的用戶群是BBA車主，而法拉利、藍寶堅尼、勞斯萊斯、賓利的車主也不少。

報導指出，從王思聰也訂購理想L9可以看出，李想先前的言論沒有太大問題。至於理想L9是否是「500萬以內最好SUV 」，擁有豪車無數的王思聰，想必開一段時間後就能回答這個問題。

另據網易報導，有網民猜測王思聰買理想L9，是為能多載個美女，因為有網民又發照片稱，王思聰當晚就開著白天買的車，來到了某知名酒吧，身邊有一位身材瘦小的美女，笑得非常開心。有網民稱，雖然萬達已經大不如前，但王思聰的奢靡生活看似並未改變，身邊從不缺妹。