著名舞蹈培訓機構跑路？家長剛買萬元課程 全北京門店一夜關閉

「天鵝湖畔」分布在中國多個城市，其中北京校區數量最多。（視頻截圖）

近日有家長反映稱，知名舞蹈培訓機構——「天鵝湖畔少兒芭蕾 」疑似跑路，多位家長表示，他們都是從機構公眾號上得知閉店的消息，此前未得到任何口頭或書面的正式通知，「我也是聽別的家長說這家機構好像突然閉店了，就過來看看，結果發現真的關門了，我們這剛存了1萬5000塊錢（人民幣，下同，約2050美元），還沒上幾節課呢。」

每日經濟新聞報導，根據公布信息顯示，「天鵝湖畔」共有26處校區，分布在中國多個城市，其中北京 校區數量最多，共有12處。而這26個校區中，包括北京12處校區在內的19個校區為直營店，剩下的7個校區為加盟店。

在某團購平台搜索「天鵝湖畔少兒芭蕾」，北京天鵝湖畔12家校區均已暫停營業。「天鵝湖畔」在14日晚發布的通告中說，此次停課的為直營校區，7個加盟校區均是獨立註冊主體，目前都還在正常運營。

據紅星新聞報導，「天鵝湖畔」在鼓勵家長辦卡存錢的過程中要求，至少要以年為單位進行存錢。「基本上一年的課程至少要上60節，打完折後也就是至少要存1萬5000元，否則的話學校是不給上課的。」學生家長蘇阿姨說。

有家長告訴界面新聞，甚至還有幾天前剛繳費的新學員，連一節課都沒上過。有家長表示：「白天孩子還在上課，晚上11時多，機構公眾號發消息稱不再運營。」

在家長維權群的退費登記表上，北京各校區均有家長登記。據不完全統計，截至16日下午4時，已有超1800名家長填寫上述退費登記表，涉及金額逾2600萬元。不少家長已報警，向12345、市場監督管理局、文旅局等多部門反應情況。

除了待退費學員外，天鵝湖畔還拖欠老師薪資。在今年8月，就有員工在社交平台爆料，天鵝湖畔芭蕾拖欠員工工資。

紅星新聞則報導稱，14日當天，北女士還在和同事們正常上班，但到了下午就感到了一些異樣——給領導們打電話發消息全部都沒有回覆。懷著忐忑的心情下班後，當晚11時，北女士收到了「天鵝湖畔」創始人劉鐵軍在公司內部群發的公告，告知公司遭遇危機，並表示後續將就員工社保、公積金、薪資等問題做出解決方案。

一份公司內部聊天截圖顯示，創始人劉鐵軍承認，公司走到今天這個地步，其負有不可推卸的責任。「能力不夠，沒有做好公司的戰略規畫和風險管控，讓大家利益受損。」「湖畔就是沒有了，我個人餘生對這些負責。」劉鐵軍還建議：「大家合夥承包（把直營店）變成加盟店，如果能有四到五個校區，北京的學員能安置，品牌就能存活下去。」

北京順義區文旅局工作人員17日表示，已經收到了多位家長、老師關於「天鵝湖畔」的投訴，目前已經在著手處理。