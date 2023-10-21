羅威納犬撕咬女童 中犬舍遭網暴 老闆：賣十多年沒一隻咬人

售賣的羅威納犬在美國逛超市。（取材自九派新聞／受訪者供圖）

近日，四川崇州市一隻黑色羅威納犬襲擊一名兩歲女童致昏迷，右腎挫裂傷。中國最大的羅威納繁殖基地也被波及遭遇網暴。繁殖基地董事長何劍波表示理解網民的情緒，但他認為網上存在許多對羅威納犬種的誤解，「我賣了十多年，沒一隻會咬人」，他並稱「到我的犬舍隨便牽隻羅威納，我在場你隨便摸，牠如果咬你，我賠你1000萬（人民幣，下同，約136萬美元）。」

九派新聞報導，何劍波的犬舍2008年成立於浙江舟山，專門繁殖德系純種羅威納犬。犬隻供應多地的警隊和軍隊，目前有八百多隻，在役的一百條。

何劍波表示，自己從小就喜歡狗，養過很多犬種，初步接觸羅威納犬後，覺得是他見過的最好的大型犬，能幫他看家，聰明又護主，性格穩定，不鬧不鬧。為了追求高品質，何劍波十多年前去德國 ，花了55萬元買了第一隻純種羅威納。後來逐漸擴大規模，已經花了3000多萬買狗，發展到現在這個犬舍。

何劍波指出，羅威納種起源於德國，可作為警犬，日常看護牛群、看家護院，工作及護衛能力強。在德國，羅威納犬的繁殖受到法律的限制，如果性格不穩定，則不允許繁殖。在成長過程中，牠也必須經過訓練和考核，因此純種的德系羅威納性格非常穩定，不會主動發動攻擊，服從性強。

「到我的犬舍隨便牽隻羅威納，我在場你隨便摸，牠如果咬你，我賠你1000萬。」何劍波還說自己的買家回饋非常好，「我賣了十幾年了，沒有發生咬人的情況。」

二、三十多年前，中國引進羅威納作為警犬、軍犬，之後流傳到民間。但中國的購買者和繁殖者都存在一個誤區：要頭大的，有很多犬舍引進較便宜的東歐羅威納，只注重頭版好看，這種狗通常近親繁殖的較多，個性極不穩定，「現在70%都是這種狗，咬主人的很多。」何劍波說。

何劍波表示，以他多年飼養的經驗來看，羅威納對老人和小孩普遍隨和，不會主動攻擊。崇州咬人的這隻狗可能被小孩傷害過，仇視孩子，因為牠既沒有咬大人，也沒有咬敲打牠的工具，只咬孩子，很反常。也可能被什麼東西突然刺激，或者血統不好，性格不穩定。

何劍波指出，咬人事情讓他非常心痛，也為不文明養狗的人感覺羞恥。「出了這麼大的事，我強烈譴責狗主人，不管是狗狗偷跑還是出門沒牽繩，都是主人管理不當。」

近期許多網民攻擊羅威納犬及犬舍，不少人留言稱「買回來咬死我嗎？」、「禁犬還有犬業了？」何劍波坦言對自己影響很大，「可以說已經被網暴了。甚至有人發布我妹妹及我家狗狗的照片，配文寫崇州咬人狗的主人已找到，亂發亂說。」針對造謠事件他已報警，並聘請律師處理。