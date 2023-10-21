漏了這些島…娃哈哈官網展示中國地圖「不完整」 挨罰5萬元

娃哈哈在飲料業深耕多年。示意圖。（取材自鳳凰周刊）

天眼查App 顯示，近日，杭州娃哈哈集團有限公司因官網展示的中國示意性地圖不完整，被杭州市上城區市場監督管理局罰款5萬元（人民幣，下同，約6835美元）。

上觀新聞報導，據浙江省人民政府網站行政處罰信息顯示，當事人杭州娃哈哈集團有限公司在官網「關於我們」欄目頁面中介紹「線下渠道」時展示了一張圖片，該圖片類似中國地圖的地形圖。經杭州市上城區市場監督管理局核實，該公司主要從事娃哈哈品牌飲料生產及銷售服務，官網中的圖片展示是為了介紹公司娃哈哈產品的經銷商、批發商和銷售終端覆蓋面的情況。

杭州市上城區市場監督管理局向杭州市規畫和自然資源局發函，協助調查地圖中相關情況。杭州市規畫和自然資源局鑑定結果為：「該中國示意性地圖漏繪南海諸島，違反『地圖管理條例』第8條及第24條的有關規定」，該中國示意性地圖屬於不完整地圖。杭州市上城區市場監督管理局依據廣告法相關規定，對當事人處以罰款5萬元的行政處罰。

天眼查顯示，杭州娃哈哈集團有限公司1993年2月成立，註冊資本5億2637萬4700元，法定代表人為宗慶後。股東信息顯示，該公司由杭州上城區文商旅投資 控股集團有限公司、宗慶後、杭州娃哈哈集團有限公司基層工會聯合委員會(職工持股會)共同出資成立，持股比例分別為46%、29.4%和24.6%。