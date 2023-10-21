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時隔163年 牛虎猴豬馬5獸首第1次重聚圓明園

記者陳宥菘／綜合報導
由保利藝術博物館收藏的圓明園十二獸首之牛首、虎首、猴首、豬首，在時隔163年後首次與馬首重聚圓明園，一起亮相。（中新社）
由保利藝術博物館收藏的圓明園十二獸首之牛首、虎首、猴首、豬首，在時隔163年後首次與馬首重聚圓明園，一起亮相。（中新社）

圓明園博物館近日舉辦「五首重聚·故園新語」圓明園獸首銅像特別展覽，由保利藝術博物館收藏的圓明園十二獸首之牛首、虎首、猴首、豬首，在時隔163年後首次與馬首重聚圓明園，一起亮相。

來源：YouTube

綜合央視、北京日報報導，這次展出的五個獸首，牛首、虎首、猴首於2000年由央企「保利集團」從拍賣會購得，存放於保利藝術博物館。豬首則是2003年前中國全國政協常委、香港信德集團董事局主席何鴻燊出資從美國收藏家手中購回，並捐贈給保利藝術博物館。

猴首20日在北京圓明園博物館展出。(中新社)
猴首20日在北京圓明園博物館展出。(中新社)
馬首20日在北京圓明園博物館展出。(中新社)
馬首20日在北京圓明園博物館展出。(中新社)

至於原本就存放在圓明園的馬首，是在2007年被何鴻燊以6910萬港幣（約6458萬元人民幣、883萬美元）回購，2019年捐給中國國家文物局，並在2020年12月正式回歸圓明園。

豬首20日在北京圓明園博物館展出。(中新社)
豬首20日在北京圓明園博物館展出。(中新社)

十二獸首原是圓明園海晏堂前水力鐘噴泉的構件，該組噴泉將代表東方的十二生肖文化與西式噴泉建築融合，獸首以特殊的紅銅材料、精湛的製作工藝、巧妙的結構設計，但1860年英法聯軍火燒圓明園後，包括十二獸首在內的眾多文物流散海外。

牛首20日在北京圓明園博物館展出。(中新社)
牛首20日在北京圓明園博物館展出。(中新社)

截至目前，虎首、牛首、猴首、豬首、鼠首、兔首、馬首等七尊獸首已回歸中國。鼠首和兔首於2013年6月由法國皮諾家族捐贈給中國，目前收藏於中國國家博物館。2018年，一件疑似流失龍首的拍品曾現身拍賣場。至於蛇首、羊首、雞首和狗首至今仍下落不明。

虎首20日在北京圓明園博物館展出。(中新社)
虎首20日在北京圓明園博物館展出。(中新社)

博物館 拍賣 北京

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