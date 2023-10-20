聯合國「最佳旅遊鄉村」 中再添4處 數量全球最多

有800多年歷史的下姜村。（取材自央視新聞）

聯合國 世界旅遊組織日前公布「最佳旅遊鄉村」名單，中國江西篁嶺村、浙江下姜村、甘肅 紮尕那村和陜西朱家灣村入選。加上2021年入選的浙江余村、安徽西遞村和2022年入選的廣西大寨村、重慶荊竹村，中國入選總數達到8個，位列世界第一。

央視新聞報導，江西上饒市婺源縣的篁嶺村，被稱為「掛」在山崖上的村莊，因獨特的「曬秋」景觀享譽海內外。篁嶺村已有580多年歷史，現存100多棟明清古建，是研究徽派古建遺存的重要樣本。所謂「曬秋」是指，山村居民由於土地狹小，利用自家屋頂、窗台用竹篾莊盛晾曬農作物。近年來，篁嶺村憑藉「曬秋」的美景，吸引了絡繹不絕的遊客、文化學者和攝影愛好者來訪旅遊。

江西上饒市婺源縣的篁嶺村。（取材自央視新聞）

有800多年歷史的下姜村，位於浙江杭州市淳安縣，毗鄰千島湖，素有「雅墅峽澗」之稱。20年來，下姜村踐行「綠水青山就是金山銀山」發展理念，積極恢復生態環境，改善村容村貌，實現了從「窮髒差」到「綠富美」的蛻變。

平均海拔2800米以上的紮尕那村，藏語意為「石匣子」。這個位於甘肅省甘南藏族自治州叠部縣的村子，山勢奇峻、雲霧繚繞、宛如仙境。紮尕那村擁有高寒草原、溫帶草原和暖溫帶落葉林三大植被類型，被聯合國糧農組織認定為全球重要農業文化遺產。

平均領地2800公尺以上的札尕那村。（取材自央視新聞）