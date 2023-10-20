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官網撤履歷 內蒙「網紅書記」落馬？

中國新聞組／北京20日電
邢征任康巴什區委書記期間，曾戴著棒球帽和墨鏡化身「潮人」進行網路致辭，用唱rap的形式推廣城市，因而在網路上爆紅。（視頻截圖）
邢征任康巴什區委書記期間，曾戴著棒球帽和墨鏡化身「潮人」進行網路致辭，用唱rap的形式推廣城市，因而在網路上爆紅。（視頻截圖）

先前在內蒙古自治區科學技術協會網站「領導之窗」欄位列第一的內蒙古科協黨組書記邢征的履歷，已被撤下。

潮新聞報導，在任內蒙古科協黨組書記前，邢征任職鄂爾多斯市委副書記、政法委書記，兼任康巴什區委書記，曾被稱為「網紅書記」。

任康巴什區委書記期間，2022年7月，在康巴什·中國網紅城市指數發布中心掛牌儀式上，邢征戴著棒球帽和墨鏡，化身「潮人」進行網路致辭，用唱rap的形式推廣城市，因而在網路上爆紅。

公開資料顯示，邢征，男，漢族，1978年3月出生，研究生，英國牛津大學法學碩士、英國倫敦政治經濟學院理學碩士，1999年1月加入中國共產黨，2002年7月參加工作。

邢征早年曾任北京WTO中心法律部諮詢員、北京奧組委市場開發部奧林匹克品牌保護與合同管理處項目主管、副處長等職。2008年11月，30歲的邢征進入國家開發銀行，先後擔任過國際金融局副處級幹部，甘肅分行客戶一處副處級幹部，開羅代表處籌備組成員、綜合事務部總經理，人事局人才工作處處長、機關幹部處處長等職，並於2016年6月起擔任人事局副局長、黨委組織部副部長。

2020年10月，在國家開發銀行工作12年的邢征履職內蒙古自治區，出任包頭市委常委、市政府黨組成員，協助市長負責民族事務、商務、服務業、對外開放、市場管理、金融等方面的工作。2021年5月，邢征履職鄂爾多斯市。

2023年5月，內蒙古科協召開幹部大會，宣布自治區黨委幹部任免決定：邢征同志任自治區科學技術協會黨組書記，提名為自治區科學技術協會副主席候選人。

在內蒙古科協官網的「領導動態」中，邢征最近一次公開出席活動還停留在7月底。

北京 甘肅 同志

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