水均益女兒也離開央視：勇敢走出舒適區 網猜帶貨去

央視知名主持人水均益與女兒水亦詩。（取材自微博）

央視知名主持人水均益的女兒水亦詩，18日在個人微博 發布長文並曬出昔日多張採訪證，宣布從央視體育頻道離職。她說，不希望被光環帶來的虛榮感控制，並引用一句電視劇台詞「按父母的腳印往前走，永遠走不出新路」，希望走一條屬於自己的路。留言區中，許多網友猜測，水亦詩會跟隨多位已離開央視的主持人也去直播帶貨，但她對此尚無回應。

九派新聞報導，30歲的水亦詩在其個人微博發長文指出，2016年，她從中國傳媒大學播音系畢業時，導師問她的未來規畫，她想了想，若選擇新聞，反正也幹不過她父親，就選了體育記者。2000天裡，她從一個總被罵哭的菜鳥編輯，成長為有了一點小成績的體育記者，也收獲了清華大學的研究生錄取通知書。「這個大家庭給了我無私的傳授和寬廣的信任。」

有朋友問她：「這麽金光閃閃的工作不香嗎？體制內、離家近、福利好，甚至還有『家學淵源』。放棄這樣的工作妳不後悔嗎？」她說，其實這個問題，現在她也沒有答案。但30而立的這一年，她明白光環不會永遠加持在身，她也不希望被光環所帶來的虛榮感控制。「我希望做一個勇敢走出舒適區的水亦詩，一個努力在生活裡安頓下來的水亦詩。」

她說，她同時也選擇離開生活30年的北京 ，搬到一個有風的城市。就像電視劇的台詞：「如果總是低著頭，按著父母的腳印往前走的話，永遠走不出新路來，你得走出一條屬於自己的路。這條路上可能會充滿荊棘，布滿坎坷，還有豺狼虎豹對你虎視眈眈，但沒關係，也不總會是這樣，你也會有幸運的時候，你也會看到鮮花滿地，牛羊成群，你也可以策馬奔騰，馳騁高歌。」

水亦詩生於1993年，2016年畢業於中國傳媒大學播音主持專業，是央視知名主持人、「戰地記者」水均益的女兒。今年8月，水亦詩在大運會的報導出鏡而受到關注。

有網友猜測，水亦詩可能是搬到一個有風的城市，跟著多位離職央視主持人的腳步去搞直播帶貨，紛紛留言：「你就說幾號開始直播帶貨吧」，「看來直播太賺錢了，大概一般人無法想像，中產階級都羨慕吧。」對此，水亦詩沒有回應。

據上游新聞，離開央視的主持人有多人都走向直播帶貨，如任職21年的劉芳菲19日宣布離開，今年8月就以個人名義在抖音 開啟直播帶貨；李思思已成為電商優質作者，目前抖音帳號有983.7萬粉絲，發布作品688個；李小萌在抖音平台有1025.2萬粉絲，超過225.5萬粉絲向她購物；楊瀾在抖音推薦寶貝已售10萬+件。

郎永淳已簽約MCN機構，專注直播帶貨；曹穎目前抖音帳號已有2074.4萬粉絲，今年以來直播場次超過160場，並開設了自有美妝店，擁有美妝品牌。此外，還有劉純燕（金龜子）、王小驃、張蕾、張泉靈、方瓊、周洲、經緯等頂著「央視主播」頭銜的主持人也相繼涉足直播帶貨。