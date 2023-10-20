梅西中國青島行取消？主辦單位否認：周邊賓館已漲價

2023年6月15日，在北京舉行的國際足球邀請賽上，一名中國球迷（左）闖入球場擁抱梅西。（新華社）

足球 名將梅西 11月預計隨所屬的邁阿密國際俱樂部到中國青島、成都各進行一場友誼賽，但近日有媒體人爆料稱，賽事主辦單位還沒拿到青島方面的批覆，梅西青島行可能取消。不過官方表示，相關籌辦工作正在推進中。而梅西還沒來，青島周邊的賓館價格就先翻了數倍，某飯店房間價更從平日102元（人民幣，下同）飆漲到1766元，不過飯店稱尚未開售。

上游新聞報導，梅西所在的邁阿密國際俱樂部和賽事主辦單位日前宣布，11月梅西將到中國進行兩場比賽，分別是：11月5日，邁阿密國際將與青島海牛在青島青春足球場過招；11月8日，邁阿密國際在成都鳳凰山體育場對陣成都蓉城隊。這是繼今年6月梅西隨阿根廷隊來到北京 與澳洲隊進行友誼賽之後，梅西在5個月內第二次到中國。

運作這次梅西中國行商業賽的公司，是上海邁迦體育發展有限公司。透過天眼查搜尋，這家公司成立於2023年8月28日，註冊資本為1000萬元，實際控制人上海棒迦迦管理顧問合夥企業（有限合夥），成立於今年8月24日，註冊資本則為710萬元。

10月15日，邁迦體育方面發公告表示，網路上已出現有關於票務預售和商務合作的不實信息，但門票並未開售，購票通道和商務合作方面也沒有任何第三方的商務授權，提醒廣大球迷和商家注意甄別。

不過10月17日晚，青島海牛俱樂部副總經理馮文靜在網路直播中，「官方宣布」了票價：青島海牛與邁阿密國際的購票平台為票星球，比賽門票價格初步定在680至5800元之間，千元以下的低價票並不多，預計下周才能出票。

而梅西北京行比賽票價為580到4800元，青島、成都行的高票價也讓球迷有些不滿，質疑商業賽並不是國際A級賽，為何票價還更高？

有媒體人稱，賽事主辦單位還沒有拿到青島方面的批覆，如果還不能拿到批文，那麼梅西青島行就可能取消。而主辦單位與邁阿密國際進行了初步溝通，是否可以只去成都踢一場比賽，邁阿密國際的答覆是拒絕的。

10月18日下午，青島市體育局長蔡全記做客熱線節目，在回答球迷詢問梅西中國行是否取消時表示，「我市正在與海牛VS邁阿密國際友誼賽的主辦方上海邁迦體育發展有限公司積極溝通，相關籌辦工作正在推進中。」

雖然梅西青島行還未最終確定，但中國球迷的熱情已經難以抑制。查詢多個訂房軟體發現，從10月15日下午開始，青島青春足球場周邊賓館價格在11月5日前後幾天已比平時翻了數倍，其中多家酒店在去哪兒網和攜程上顯示4日、5日所有房型已「售完」。

某間經濟型飯店的「影視標準房」，平日僅102元，4日更是標價1766元，不過飯店工作人員否認了這個價格，稱那幾天的房間還未開售。