我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列證實：已在約旦河西岸逮捕哈瑪斯發言人

紐約法拉盛公車總站提案 市議會過關 華商會：選址重中之重

梅西中國青島行取消？主辦單位否認：周邊賓館已漲價

中國新聞組／北京20日電
2023年6月15日，在北京舉行的國際足球邀請賽上，一名中國球迷（左）闖入球場擁抱梅西。（新華社）
2023年6月15日，在北京舉行的國際足球邀請賽上，一名中國球迷（左）闖入球場擁抱梅西。（新華社）

足球名將梅西11月預計隨所屬的邁阿密國際俱樂部到中國青島、成都各進行一場友誼賽，但近日有媒體人爆料稱，賽事主辦單位還沒拿到青島方面的批覆，梅西青島行可能取消。不過官方表示，相關籌辦工作正在推進中。而梅西還沒來，青島周邊的賓館價格就先翻了數倍，某飯店房間價更從平日102元（人民幣，下同）飆漲到1766元，不過飯店稱尚未開售。

上游新聞報導，梅西所在的邁阿密國際俱樂部和賽事主辦單位日前宣布，11月梅西將到中國進行兩場比賽，分別是：11月5日，邁阿密國際將與青島海牛在青島青春足球場過招；11月8日，邁阿密國際在成都鳳凰山體育場對陣成都蓉城隊。這是繼今年6月梅西隨阿根廷隊來到北京與澳洲隊進行友誼賽之後，梅西在5個月內第二次到中國。

運作這次梅西中國行商業賽的公司，是上海邁迦體育發展有限公司。透過天眼查搜尋，這家公司成立於2023年8月28日，註冊資本為1000萬元，實際控制人上海棒迦迦管理顧問合夥企業（有限合夥），成立於今年8月24日，註冊資本則為710萬元。

10月15日，邁迦體育方面發公告表示，網路上已出現有關於票務預售和商務合作的不實信息，但門票並未開售，購票通道和商務合作方面也沒有任何第三方的商務授權，提醒廣大球迷和商家注意甄別。

不過10月17日晚，青島海牛俱樂部副總經理馮文靜在網路直播中，「官方宣布」了票價：青島海牛與邁阿密國際的購票平台為票星球，比賽門票價格初步定在680至5800元之間，千元以下的低價票並不多，預計下周才能出票。

而梅西北京行比賽票價為580到4800元，青島、成都行的高票價也讓球迷有些不滿，質疑商業賽並不是國際A級賽，為何票價還更高？

有媒體人稱，賽事主辦單位還沒有拿到青島方面的批覆，如果還不能拿到批文，那麼梅西青島行就可能取消。而主辦單位與邁阿密國際進行了初步溝通，是否可以只去成都踢一場比賽，邁阿密國際的答覆是拒絕的。

10月18日下午，青島市體育局長蔡全記做客熱線節目，在回答球迷詢問梅西中國行是否取消時表示，「我市正在與海牛VS邁阿密國際友誼賽的主辦方上海邁迦體育發展有限公司積極溝通，相關籌辦工作正在推進中。」

雖然梅西青島行還未最終確定，但中國球迷的熱情已經難以抑制。查詢多個訂房軟體發現，從10月15日下午開始，青島青春足球場周邊賓館價格在11月5日前後幾天已比平時翻了數倍，其中多家酒店在去哪兒網和攜程上顯示4日、5日所有房型已「售完」。

某間經濟型飯店的「影視標準房」，平日僅102元，4日更是標價1766元，不過飯店工作人員否認了這個價格，稱那幾天的房間還未開售。

梅西 足球 北京

上一則

官網撤履歷 內蒙「網紅書記」落馬？

延伸閱讀

足球／梅西11月再訪中國 隨邁阿密國際與中超踢友誼賽

足球／梅西11月再訪中國 隨邁阿密國際與中超踢友誼賽
足球／邁阿密冠軍戰失利 梅西健康成疑

足球／邁阿密冠軍戰失利 梅西健康成疑
足球／因為這原因…梅西奪世界盃 不被大巴黎認可

足球／因為這原因…梅西奪世界盃 不被大巴黎認可
足球／阿根廷奪世界盃PSG沒慶祝 梅西：僅我沒被母隊認可

足球／阿根廷奪世界盃PSG沒慶祝 梅西：僅我沒被母隊認可

熱門新聞

乳牛貓一起烤火，但其中一隻好像不太一樣。(圖取自新浪網)

4隻乳牛貓烤火取暖「有臥底」網笑：不仔細看真沒發現

2023-10-16 13:55
雙開冰箱門

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

2023-10-12 08:30
（取自X平台）

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

2023-10-13 16:29
(取自微博)

腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹

2023-10-16 13:44
中以混血女孩諾娃(左)與母親。12日天滿26歲的諾娃，本月7日遭哈瑪斯擄走。(截自鳳凰衛視)

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

2023-10-12 11:03
加拿大一架巡邏機14日執行聯合國任務期間遭解放軍戰鬥機近距離攔截，加媒環球新聞（Global News）當時就在這架加拿大軍機隨行採訪。（截自YouTube@Global News）

加拿大軍機遭解放軍機近距離攔截 中國：滋事挑釁

2023-10-17 13:02

超人氣

更多 >
比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂

比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂
浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用

浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用
共和黨閉門會議火藥味 麥卡錫喝斥蓋茨「給我坐下」

共和黨閉門會議火藥味 麥卡錫喝斥蓋茨「給我坐下」
輝瑞宣布新冠用藥Paxlovid 從每療程530元漲至1390元

輝瑞宣布新冠用藥Paxlovid 從每療程530元漲至1390元
數小時前才支持麥亨利…喬登改變心意將推第3輪投票

數小時前才支持麥亨利…喬登改變心意將推第3輪投票