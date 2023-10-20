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「100元吃遍東北早市」造假 博主道歉了 網怒：道歉能當早餐吃？

中國新聞組／北京20日電
網紅博主張天琪挑戰100元吃遍東北早市，卻在價格上造假。（視頻截圖）
網紅博主張天琪挑戰100元吃遍東北早市，卻在價格上造假。（視頻截圖）

擁有449萬粉絲的抖音博主張天琪，日前在黑龍江挑戰100元人民幣（下同，約13.6美元）吃遍東北早市引發關注。隨後，當地網友在該早市發現，多數食物與博主視頻中的價格不一樣。事件發酵後，張天琪在社交平台道歉，稱拍視頻的初衷是想讓大家感受北方的早餐有多實惠。

極目新聞報導，張天琪日前發布了一則視頻，主題是只需100元就可以在東北早市吃飽。視頻中，她所購買的豆腐腦1.5元一碗，10元一屜14個大包子，大麻花1.5元一個，油炸糕1元4個等。該博主稱在東北早市吃飽的價錢在南方不夠一份蝦餃，100元能讓近30人吃飽。

隨後，當地網友在該早市發現，多數食物與博主視頻中的價格不一樣，其中油炸糕1元1個，豆腐腦2.5元一碗，麻花7.5元一斤不按個賣，蛋堡3元一個。該網友表示不理解博主為什麼降低真實價格來欺騙觀眾。

張天琪解釋，視頻物價便宜的原因一是當時去晚了，老闆收攤便宜賣；另一原因是老板得知他們特意從南方過來，半賣半送。她表示，以後以此為戒，希望大家多多監督。

但對於張天琪的道歉，很多網友並不買帳，一來，被欺騙和糊弄的感覺確實很難受，也可能給當地的商家帶來不必要的麻煩；二來，很多網友表示，在東北生活多年，並沒有聽說「收攤早餐便宜賣」的規矩。有網友一針見血地指出：別說初衷是為了東北了，初衷是漲流量、博關注、增粉變現吧，「道歉能當早餐吃嗎？」

極目評論指出，現在各大視頻平台很多「種草」視頻，為了流量會跟風熱點話題、製造噱頭，但視頻沒有標明純屬虛構，卻利用地域差異和信息不對稱刻意造假，跟造謠就沒有任何區別。「藉種草之名，行虛假營銷之實」，平台和監管部門應加強對內容的審核和管理。

另據潮新聞報導，為探尋被網友譽為「中國最夢幻的集市」的東北早市，記者實探黑龍江省雙鴨山市寶清縣。一小時內吃了不少食物。黑糖大卷2元、油條1.75元、油炸糕1.5元、牛肉大包2.5元、大份水豆腐5元（折合每人1.25元）、湯子7元。總計人均花費16元，若以管飽為目的，其實人均5元也夠了，但要想吃得豐盛，人均花費大約是15元左右。

張天琪時常發布東北早市吃食的視頻。（視頻截圖）
張天琪時常發布東北早市吃食的視頻。（視頻截圖）

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