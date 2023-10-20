清華博士後當交警 15年事故勘查無錯漏 官媒：大材大用

清華博士後張雷選擇當交警。(取材自微博)

「這輛車不是轉彎，是直行！對方車輛全責！」他掃了一眼10厘米長的煞車痕，斬釘截鐵地說；這個很有底氣的交警就是張雷，清華大學博士後汽車工程專業高材生，他被譽為行業的「定海神針」，近日因「清華博士後當交警15年勘查無錯漏」標籤而登上微博 熱搜，但也有許多人質疑他「大材小用」。

今年7月，張雷被選為2023「北京 榜樣·最美警察」第二季上榜人物。學校共青團報導，從吉林工業大學博士到清華大學博士後，張雷一直從事汽車工程專業領域研究。從2005年起，張雷就和導師一起參與多起重大交通事故的現場勘查、責任認定工作，也和公安交管工作結緣。

2008年，張雷面對多重擇業選擇，院校、科研單位、國企、外企…，最終，張雷決定去北京市公安局交管局交通事故處。他說：「我同學、我家人那時候都不理解，可是我知道他們剛剛成立一家全國首個省級公安交通鑑定司法中心，我更想要做一些實事，這個領域大有可為。」

進入事故處工作，張雷很快憑藉自己的專業能力，在多起重大交通事故現場勘查、責任認定工作中，發揮了決定性作用。同事們都說他懂痕跡、懂法醫、懂法律，是一個現場勘查+檢驗鑑定+系統開放+行業標準制定的「工作室」。

隨著工作的深入，張雷發現「大有可為」的更多可能。他曾帶領團隊用自主研發的技術，12分鐘完成4車相撞事故現場勘查。他曾用數學運算得出肇事車輛時速，為案件定罪量刑提供重要依據。

他總說：「別怕事兒小，要把事兒做好、做紮實。」他相信每一件小事、每一個小小變化就像微積分一樣，累積起來就能發生深遠的質變。