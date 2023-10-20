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中國工作逾10年年輕人存款少 21.5%低於1萬元

中國新聞組／北京20日電

中國一項調查報告顯示，存款不多是中國大多數年輕人的現狀。其中，12.2%的年輕人處於「暫無存款」狀態，另有9.3%的年輕人存款不到人民幣1萬元（約1367美元），合計達21.5%。

這項調查同時顯示，工作十年以上的年輕人當中，連同15.2%仍處於「暫無存款」狀態者在內，總計有近40%的年輕人存款不到10萬元。

中央社綜合中國媒體報導，這項名為「2023年輕人存錢調研報告」的統計數據，是由DT研究院在19日發布。經媒體轉發後，迅速成為熱搜焦點，引發不少討論。

根據報導，這項報告共有1852人參加調查，男女比例為4比6，「90後」、「95後」比重超過7成，近九成來自一線、二線城市，因此在一定程度上反映的是「大城市青年」的特徵。

報告顯示，參與調查的中國年輕人中，有12.2%處於「暫無存款」狀態；9.3%雖有存款，但不到1萬元；32.2%存款介於1萬至10萬元間。換言之，總計53.7%的參與調查者，存款不到10萬元。

至於存款在10萬至20萬元間者，有15.2%；介於20萬至30萬元間者，有10.4%；100萬元以上者也有6.3%。總計46.3%的參與調查者，存款超過10萬元；至於超過30萬元者則有20.7%。

不過，這項調查並未區分，所謂「存款」是完全來自參與調查者所賺取，還是接受家人或親友資助。

隨著工作年資的增加，理論上存款會越來越多，但也可能隨之用來購車、購屋或結婚，導致存款出現波動。調查顯示，工作十年以上的年輕人中，仍有15.2%處於「暫無存款」狀態；另有近25%的存款不到10萬元。二者比重合計將近40%。

報導解讀，中國年輕人在剛步入社會或工作頭幾年的階段，面臨工資下降或裁員風險，導致收入不高。據官方數據，2022年中國全國平均工資（不分年齡）為10萬3762元，按月計算約8647元。

對照人力資源平台智聯招聘發布的調查報告，2021年畢業的大學畢業生平均期望月薪為6996元，實際月薪僅5688元。兩相對照，說明中國年輕人的收入普遍低於全國均值，與期望存在較大差距。

此外，生活成本較高也是中國年輕人存款不多的原因之一。在大城市工作的年輕人不僅面臨高昂的房租、物價和交通費用，同時還要面對社交場合和網路上的消費誘惑和比較心理，很難做到節儉和理性消費；再加上當今中國年輕人的儲蓄意識相對較弱，都是存款不多的原因。

儲蓄 裁員

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