又1主持退出央視 劉芳菲跨行直播帶貨

央視前主持人劉芳菲跨行直播帶貨。(取材自微博)

李思思離職後，近日央視公布新的主持名單，CCTV節目官網主持人名單中，CCTV-3綜藝頻道主持人已無李思思的名字；最令人意外的，劉芳菲突然也從中文國際頻道主持人名單中消失。

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紅星新聞報導，劉芳菲畢業於吉林大學外語學院，1999年，進入遼寧電視台新聞中心工作。而後她透過參加中央電視台全國電視節目主持人大賽，進入了央視社教中心工作。

在央視工作多年，劉芳菲主持了「探索·發現」、「影視同期聲」、「埃及金字塔考古行動」、「走進非洲」、「文明之旅」、「一鳴驚人」等節目，劉芳菲也曾連續三年主持春節聯歡晚會（2006年、2007年、2008年），舞台上的她儀態優雅，以機智、自然的形象，照亮春晚演播廳的一角。

然而，近年來她慢慢淡出了觀眾的視線，很少出現在央視的節目中。

據報導，劉芳菲今年8月以個人名義在某平台開啟了直播帶貨。在已經結束的幾次直播中，最高觀看人數達到了50多萬，帶貨商品主要是保健品、化妝品、鞋服等。雖然帶貨成績斐然，但也有些網友認為劉芳菲過於拘謹嚴肅，不夠接地氣。

在此之前，劉純燕（金龜子）、郎永淳、王小驃、李小萌、曹穎、張蕾、張泉靈、楊瀾、方瓊、周洲、經緯等頂著「央視主播」頭銜的主持人也相繼涉足直播帶貨。

其中在某直播平台上，曹穎有2000多萬粉絲，今年以來直播場次過百；李小萌有1000多萬粉絲，王小騫800多萬，周洲700多萬，劉純燕500多萬…只要內容夠優質，百萬粉絲不是難事。

不只央視主持，連和央視主持人沾親帶故的一些網紅也出圈了。劉純燕的女兒、女婿做直播做得風生水起，不少買過的網友稱他們的選品價格較低。

報導指出，有名氣傍身，也「不差錢」的主持人，轉戰電商 絕不僅僅是為了追求金錢利益的最大化，更多的或許是為了證明自己離開體制和平台還能創造多大的個人價值。

在李思思某平台小號上發布的第一段影片中，她曾表示這是自己一直想做的事情，以一種素面朝天、更接地氣的狀態面對大家，用視頻日記的形式分享生活方式。