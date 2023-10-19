離職率萬分之三 茅台員工「4代同堂」

茅台的員工離職率非常低。(新華社)

在滬市公司高質量發展集體路演中，貴州茅台董秘蔣焰稱，茅台有很多老基酒，這是寬且深的護城河，她還談及，茅台的員工離職率為萬分之三，現在已有員工四代都在茅台，官網顯示員工總數近3.9萬人；在2012年茅台股 價近腰斬時，員工主動詢問，能不能通過類似員工集資的方式，來拉動公司股價？

紅星新聞報導，蔣焰同時也貴州茅台副總經理、財務總監，她表示，貴州茅台毛利率非常高，增長穩定，基本在兩位數；有穩定且較高的分紅，目前都超50%；有很多很老的基酒，是寬且深的護城河。她認為，茅台這樣的醬香酒企，需要幾十年的沉澱，不是砸錢能砸出來的。

蔣焰說，很多人因為持有茅台股票，而改變了一生及家庭生活，也看到很多一起參加股東大會的三代人。她表示，11年前來茅台工作，雖然從金融機構來，但來後就覺得大概率不會再換工作了。

她還透露，茅台的員工離職率為萬分之三，現在已經有員工四代都在茅台。她還表示，在2012年茅台股價近腰斬時，員工主動詢問，能不能通過類似員工集資的方式，來拉動公司股價？

至於貴州茅台近期的多次聯名產品——和瑞幸咖啡 合作的醬香拿鐵、和德芙合作的酒心巧克力、自營門店的茅台冰淇淋，蔣焰稱這些都是「美酒」的衍生產品、周邊產品，是茅台挖掘價值、創新表現形式、豐富產品供給，增強茅台核心競爭力的嘗試。

蔣焰補充，茅台不僅僅是酒，除了商品屬性，還有社交、收藏和情感屬性。