萬聖節鬼怪不要來 廣州地鐵備好卸妝水 要乘客「重返人間」

出現在地鐵裡的鬼新娘裝扮。（取材自微博／寶獅龍觀天下）

萬聖節 要到了，熱中過節氣氛的民眾早就準備好要「裝神弄鬼」。但廣州地鐵規定，為免其他乘客不適，有驚悚妝容的乘客需要卸妝才能進站乘坐地鐵。站方還準備了卸妝水、清水等物品，讓狂歡的民眾洗淨鉛華、「回到人間」。

金羊網報導，近日，有網絡視頻畫面顯示，廣州一地鐵站 內進站口擺放了卸妝台，化有驚悚妝容的乘客需要卸妝才能進站乘坐地鐵。畫面中，不少乘客照鏡子，洗去眼、眉上的妝容。

廣州地鐵方面表示，根據「廣州市城市軌道交通乘客守則」第十三條（九）規定，禁止出現「赤腳、赤膊、衣冠不整或妝容、裝扮容易引起他人不適或造成恐慌的行為」，恐怖妝面或裝扮鬼怪等驚悚形象，容易引發其他乘客圍觀甚至恐慌，存在較大安全隱患的裝扮禁止進站。

地鐵站日常安檢工作過程中均按此要求執行。

由於廣州長隆樂園 近期正在舉辦萬聖節主題活動，為了便於乘客出行，廣州地鐵在漢溪長隆站設置了卸妝水、卸妝棉、紙巾、清水等物品，以供乘客使用。

微博上，有網民曬出他們在地鐵上看到的萬聖節裝扮，有科學怪人、血腥蘿莉、僵屍等等充滿節慶氣氛的西洋造型。但也有中式的鬼新娘，讓看到照片的網民大呼「真是太恐怖了」、「快抓走」。