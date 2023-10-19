套牢了？胡錫進炒股虧破3萬 堅守A股「不逃走」

胡錫進到山東濟寧吃菜煎餅。(取材自微博)

環球時報前總編輯胡錫進日前高調進入股市，他的投資 小日記成為網民看愛討論的話題。每每發文都引起「老胡韭菜」的消遣。胡錫進18日發文表示，總浮虧首次突破3萬元，「但我不會逃走，我要等到市場恢復理性的那一天」。這一句宣告又讓網民樂了「恭喜慢慢套牢」。

青瞳視角報導，胡錫進18日發文表示：「今天新增虧損6774元，總浮虧首次突破3萬元，達到31142元。今天公布的第三季度經濟指標比預期要好，但是一些人覺得三季度好一些了，之後國家就可能不出什麽措施了，反向解讀數據和形勢。老胡已經虧損超過6%了，但我不會逃走，我要等到市場恢復理性的那一天。」

胡錫進自6月26日高調官宣開立股票 帳戶至今，投資股市之路接近4個月，目前其投資額接近50萬。胡錫進進入股市時，大盤點位在3144點，截至18日收盤，大盤點位在3058點，大盤跌幅為2.7%。胡錫進的資金跌幅大約6%。

網友看了胡錫進「不會逃走」的宣言，紛紛留言「在這個市場中學歷、名氣、社會地位都沒什麽鳥用」、「抄底的都賠這麽多。大A真是無底洞」、「有沒有一種可能市場現在就是理性的」。不過也有網民說，「老胡已經很厲害，50萬的本金才虧3萬多。收益已經打敗了90%多的股民」。

經濟觀察家報導，資深媒體人胡錫進無疑是2023年中國A股中，最為知名的新股民。與許多股民一樣，胡錫進以10萬資金入市，經歷了「開門紅」的盈利、再到虧損、繼而加倉、虧損擴大。由於他勤於記錄，炒股一事，備受社會關注。

身為新股民代表，胡錫進在炒股中，發出了很多感慨，他完整地記錄了自己3個多月來炒股的心路過程，例如：「機會往往與風險並存，只有敢於在別人恐懼時貪婪，才能在股市中獲得更大的收益」、「我希望自己能獲利，而不是成為新的『韭菜』」、「我希望作為一個散戶股民參與並見證中國股市朝著光明山頂的艱難爬坡」。