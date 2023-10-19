刮刮樂中100萬獎金 00後女孩要分男友10萬…網友炸鍋了

中國一名00後刮刮樂中了100萬元獎金。(取材自微博)

中國一名00後女孩買刮刮樂中了100萬人民幣（約13萬美元）獎金，她在微博 分享獎金配置，要分男友10萬元、也迷上了買金子。如今的她工作辭了，過著睡到自然醒的生活。她也在網上收到許多祝福和「蹭歐氣」(沾喜氣)的留言，但更多人表示不解，「為何要分給男友?」也有人勸她要合理管理這筆錢。

九派新聞報導，椰椰是一名00後，畢業後從事一份廣告方向的工作，月薪4000元（人民幣，下同）。去年6月在潮州的旅行中，她和男友買了刮刮樂，發現中獎100萬元。

椰椰稱，這次中獎前，與男友買刮刮樂中過最多的就是100元。中大獎後，兩人只把喜訊透露給只有雙方父母以及同行旅遊的妹妹、妹夫。

椰椰稱，獎金稅後到手80萬，其中40萬存了定期，20萬給雙方家裡買了一些禮物和家具，剩下20萬，10萬給了男友，10萬留作自己的生活開支。

網友質疑椰椰為什麼要把錢分給男友？她表示和男友在一起好幾年了，雙方父母也都認可，早就把彼此當成家人。

椰椰拿到獎金後馬上就提了辭職，她稱每天睡到自然醒，會覺得生活更自由，有了更多的選擇性。之後日子最大的改變是多了買金子的嗜好，她說買了一些智能家具讓家裡住得更舒服。「媽媽喜歡的東西，我也可以毫不猶豫就拿下來。」

在椰椰的生活裡，刮刮樂成了娛樂消遣的新方式。「我覺得買刮刮樂和買盲盒一樣，就是尋求刺激和滿足，有點盼頭和希望。」