我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨同僚巴克：喬登第3輪表決將再流失3、4票

明年秋季起 紐約大學低收入家庭新生免學費

刮刮樂中100萬獎金 00後女孩要分男友10萬…網友炸鍋了

中國新聞組／北京19日電
中國一名00後刮刮樂中了100萬元獎金。(取材自微博)
中國一名00後刮刮樂中了100萬元獎金。(取材自微博)

中國一名00後女孩買刮刮樂中了100萬人民幣（約13萬美元）獎金，她在微博分享獎金配置，要分男友10萬元、也迷上了買金子。如今的她工作辭了，過著睡到自然醒的生活。她也在網上收到許多祝福和「蹭歐氣」(沾喜氣)的留言，但更多人表示不解，「為何要分給男友?」也有人勸她要合理管理這筆錢。

九派新聞報導，椰椰是一名00後，畢業後從事一份廣告方向的工作，月薪4000元（人民幣，下同）。去年6月在潮州的旅行中，她和男友買了刮刮樂，發現中獎100萬元。

椰椰稱，這次中獎前，與男友買刮刮樂中過最多的就是100元。中大獎後，兩人只把喜訊透露給只有雙方父母以及同行旅遊的妹妹、妹夫。

椰椰稱，獎金稅後到手80萬，其中40萬存了定期，20萬給雙方家裡買了一些禮物和家具，剩下20萬，10萬給了男友，10萬留作自己的生活開支。

網友質疑椰椰為什麼要把錢分給男友？她表示和男友在一起好幾年了，雙方父母也都認可，早就把彼此當成家人。

椰椰拿到獎金後馬上就提了辭職，她稱每天睡到自然醒，會覺得生活更自由，有了更多的選擇性。之後日子最大的改變是多了買金子的嗜好，她說買了一些智能家具讓家裡住得更舒服。「媽媽喜歡的東西，我也可以毫不猶豫就拿下來。」

在椰椰的生活裡，刮刮樂成了娛樂消遣的新方式。「我覺得買刮刮樂和買盲盒一樣，就是尋求刺激和滿足，有點盼頭和希望。」

對於未來，椰椰說也許會找一份清閒的工作，開開心心過好每一天就好。

中國一名00後刮刮樂中了100萬元獎金。(取材自微博)
中國一名00後刮刮樂中了100萬元獎金。(取材自微博)

微博

上一則

靳東為何現身「帶路」論壇？上洗手間還被這些官員「攔截」

延伸閱讀

找到證據了？楊冪、魏大勛微博小帳曝兩人祕戀643天

找到證據了？楊冪、魏大勛微博小帳曝兩人祕戀643天
哈瑪斯「帶槍照顧」小人質 以軍：其父母死在鄰房

哈瑪斯「帶槍照顧」小人質 以軍：其父母死在鄰房
醫學博士兼機長 丁毓麟稱華人父母應改變教育觀念

醫學博士兼機長 丁毓麟稱華人父母應改變教育觀念
刮刮樂當小費 調酒師刮開中5萬元 顧客竟「變臉搶回」

刮刮樂當小費 調酒師刮開中5萬元 顧客竟「變臉搶回」

熱門新聞

乳牛貓一起烤火，但其中一隻好像不太一樣。(圖取自新浪網)

4隻乳牛貓烤火取暖「有臥底」網笑：不仔細看真沒發現

2023-10-16 13:55
雙開冰箱門

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

2023-10-12 08:30
（取自X平台）

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

2023-10-13 16:29
中以混血女孩諾娃(左)與母親。12日天滿26歲的諾娃，本月7日遭哈瑪斯擄走。(截自鳳凰衛視)

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

2023-10-12 11:03
(取自微博)

腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹

2023-10-16 13:44
加拿大一架巡邏機14日執行聯合國任務期間遭解放軍戰鬥機近距離攔截，加媒環球新聞（Global News）當時就在這架加拿大軍機隨行採訪。（截自YouTube@Global News）

加拿大軍機遭解放軍機近距離攔截 中國：滋事挑釁

2023-10-17 13:02

超人氣

更多 >
30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332

30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332
紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆

紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆
2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄

2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄
以色列官方帳號發影片稱炸醫院火箭來自加薩 遭抓包後刪除

以色列官方帳號發影片稱炸醫院火箭來自加薩 遭抓包後刪除
深夜房門響 女子開門中彈 華人目擊嚇壞

深夜房門響 女子開門中彈 華人目擊嚇壞