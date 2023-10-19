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房企大老籌資 世茂集團主席許榮茂1.5億美元賣澳洲養牛場

中國新聞組／北京19日電
世茂集團主席許榮茂出售澳洲養牛場。(記者劉學聖／攝影)
世茂集團主席許榮茂出售澳洲養牛場。(記者劉學聖／攝影)

近兩年，部分房企陷入流動性危機，恒大創辦人許家印出售香港豪宅、碧桂園創辦人楊國強出售飛機為集團回血、抵債後，世茂集團主席許榮茂也將位於澳洲的養牛場投資組合推向市場。該牛場面積幾乎與比利時一樣大，要價約為2.5億澳幣（約11.5億人民幣、1.5億美元）。外界猜測是為了緩解資金壓力，集團則回應稱，股東私人產業，與上市公司無關。

時代財經報導，近兩年來，隨著部分房企陷入流動性危機，除許榮茂外，許家印、楊國強、林中等地產大老也在出售個人資產，涉及豪宅、飛機等。有業內人士指出，房企出現債務違約，股東們出售個人資產，也多是為輸血上市公司。

公開資料顯示，許榮茂與澳洲淵源頗深，其一家於上世紀90年代遷居達爾文，許榮茂和其子許世壇都曾在澳洲的大學求學，並在當地投資房地產。早在2016年，世茂集團就購買了澳洲養牛場相關資產，但因持續虧損，2021年將其轉讓予主席許榮茂。

澳洲當地媒體報導，這個面積達290萬公頃的養牛場投資組合涵蓋七項牧區租賃、五項轉租和一項代理協議。

報導指出，由於身背大量債務，加之地產行情冷淡，世茂集團經營未見明顯好轉。

截至2023年6月30日止6個月，世茂集團收入303.9億元，較2022年同期下降11.5%。期內物業銷售收入為243.9億元，占收入總額的80.3%，較2022年同期下降13.6%，股東應占虧損120.58億元。今年前9月，世茂集團的累計合約銷售總額約為353.4億元，同比減少45.46%。

出售資產仍是部分房企自救的途徑之一，除大股東外，世茂集團近兩年也已出售包括住宅、酒店、商業在內的多個物業，涉及資金數百億元。最近一筆出售發生在9月28日，其以39.1億元出售珠海綜合體項目公司。

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